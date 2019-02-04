04 Şubat 2019 Pazartesi16 C.Evvel 1440
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Uludağ'da çok sayıda kişi kar altında kaldı!

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Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısından düşen karların altında çok sayıda vatandaş kaldı. Yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, Bursa'da hastaneye sevk edildi. Kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.
Uludağ'da çok sayıda kişi kar altında kaldı!
Uludağ'da çok sayıda kişi kar altında kaldı! Uludağ'da çok sayıda kişi kar altında kaldı! Uludağ'da çok sayıda kişi kar altında kaldı!

Ayrıntılar geliyor...

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