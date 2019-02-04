04 Şubat 2019 Pazartesi16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:05Öğle 13:23İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 18°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 102.206 -0.71
  • Altın: 219,750 -0.41
  • Dolar: 5,2122 -0.02
  • Euro: 5,9659 -0.24

Kurtulmuş'tan dikkat çeken yorum: Artık yeter

»
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş'tan dikkat çeken yorum: Artık yeter
Kurtulmuş'tan dikkat çeken yorum: Artık yeter Kurtulmuş'tan dikkat çeken yorum: Artık yeter Kurtulmuş'tan dikkat çeken yorum: Artık yeter

Kurtulmuş NTV canlı yayınında şunları söyledi: Belediye başkanlarımızın üç temel özelliğe sahip olması gerekiyor: 

Birincisi adalet... 
İkincisi emanet. Şehrin kendisine emanet edildiği insan. Hiçbir belediye başkanımız şehremini olma özelliğinden kopmamalı. 
Üçüncüsü sadakat. 

Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul gibi metropollerde gökdelenler de olacak ama artık yeter. Yatay mimari ile insanların ikametine alanlar açılabilir. 

CHP ile HDP'nin ittifakı açık bir ittifaktır. Bazı yerlerde aday çıkarmaması AK Parti'nin karşısındaki adaylara seçmenlerini yönlendiren bir ittifaktır. CHP yöneticileri HDP'nin açıkça kendilerini desteklediklerini söylemesinden çekiniyorlar. Ama kusura bakmasınlar vatandaş da bunu açık bir ittifak olduğunu görüyor.

EKONOMİDE SON GELİŞMELER

İşin zor kısmı geride kalmıştır. Bundan sonra dengeleme kısmından iyileştirme kısmına geçilecektir.
Türkiye yine büyüme hedefini tutturacaktır.
İnşallah Türkiye bu dönemde enflasyonu durdurup önümüzdeki dönemde düşüşe geçirecektir.

ASKERLİK YASASI

Milli Savunma Bakanlığımız çalışıyor uzunca bir süredir bu konu üzerinde. Artık yeni savaş tekniklerinin gerektirdiği dirençte uzman askerlerimizin yetiştirilmesi lazım. Esas olan orduyu bu yapıya dönüştürebilmek.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Bazı ülkeler bölgeyi terör örgütleriyle dizayn etmeye çalışıyor.
Suriye'de demokrasi için teröre destek verilmemeli. Türkiye düşmanları bölgeyi kontrol edemez.
Bu konu kirli bir pazarlık haline getirilmemeli.

Başkaları için Fırat'ın doğusu ve batısı paylaşım alanları. Biz komşularımızın selameti açısından bakıyoruz.

Artık bu vekalet savaşlarının sonu geldi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kurtulmuş'tan dikkat çeken yorum: Artık yeterKurtulmuş'tan dikkat çeken yorum: Artık yeterAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Uludağ'da çok sayıda kişi kar altında kaldı!Uludağ'da çok sayıda kişi kar altında kaldı!Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısından düşen karların altında çok sayıda vatandaş kaldı. Yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, Bursa'da hastaneye sevk edildi. Kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.
Meteoroloji tarih verdi!Meteoroloji tarih verdi!Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü Batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.
İspanya'dan skandal Venezuela kararı!İspanya'dan skandal Venezuela kararı!İspanya hükümeti, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını açıkladı
Sınırı aşan kurşun 5 yaşındaki çocuğu vurdu!Sınırı aşan kurşun 5 yaşındaki çocuğu vurdu!Suriye'nin Cerablus kentinde düğün töreninde havaya uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi. Sınırı aşan mermiler Gaziantep'in Karkamış ilçesinde lokanta işleten Şıh Mehmet Özpolat ile evinin önünde oynayan 5 yaşındaki D.Ö.'ye isabet etti.
Çipras gelmeden önce AA'ya konuştu!Çipras gelmeden önce AA'ya konuştu!Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti öncesi Anadolu Ajansı'na (AA) açıklamalarda bulundu.
  • Akın İpek'i yurt dışına FETÖ'nün yargı imamı kaçırmış04 Şubat 2019 Pazartesi 09:10
  • Erdoğan'dan önemli açıklamalar03 Şubat 2019 Pazar 21:17
  • Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması03 Şubat 2019 Pazar 20:51
  • Osman Çakmak'ın acı günü!03 Şubat 2019 Pazar 20:50
  • "30 ile 41 tane yapacağız"03 Şubat 2019 Pazar 20:49
  • Soylu'dan sert cevap: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum...03 Şubat 2019 Pazar 15:44
  • İngiliz polisinden çok konuşulacak plan03 Şubat 2019 Pazar 13:41
  • Ormanda genç kıza işkence görüntülerine soruşturma!03 Şubat 2019 Pazar 10:30
  • PKK'dan o ülkeye mektup!03 Şubat 2019 Pazar 09:50
  • F.Bahçe'den Erdoğan'a davet!03 Şubat 2019 Pazar 09:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri