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8 Türk'ü katletmişti! O cani hakkında flaş gelişme

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Almanya'da 2000 - 2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soygunları gerçekleştiren NSU terör örgütünün ömür boyu hapis cezasına mahkum üyesi Beate Zschaepe, Saksonya eyaletindeki Chemnitz Cezaevi’ne nakledildi.
8 Türk'ü katletmişti! O cani hakkında flaş gelişme
8 Türk'ü katletmişti! O cani hakkında flaş gelişme 8 Türk'ü katletmişti! O cani hakkında flaş gelişme 8 Türk'ü katletmişti! O cani hakkında flaş gelişme

Chemnitz Cezaevi'nden yapılan yazılı açıklamada, Zschaepe'nin bugün Münih'te bulunduğu cezaevinden Chemnitz Cezaevi'ne nakledildiği ve bu süreçte bir sorun yaşanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Zschaepe'nin tutuklanmadan önce Saksonya eyaletinde ikamet ettiği ve kadın mahkumlar için bu eyalette Chemnitz Cezaevi'nin sorumlu olduğu kaydedildi.

NSU DAVASI

Almanya'da, 2000 - 2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü. Beate Zschaepe ise NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten sonra polise teslim olmuştu.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013’te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ila 10 yıl hapis cezası almıştı.

Almanya'nın en geniş kapsamlı davalarından NSU'da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti.

Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti.

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