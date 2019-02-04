ÇAFRAD'ın tesleri başarıyla tamamlandı

Aselsan ve TÜBİTAK iş birliği ile geliştirilen Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) testleri başarıyla tamamlandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli savunma sanayii devleri Aselsan ve TÜBİTAK tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ÇAFRAD'ın, testleri başarıyla tamamladığını duyurdu.



Paylaşımda ÇAFRAD'ın entegre direk konseptinin TF-2000 fırkateyninin yanı sıra, ölçeklenerek başka platformlarda da kullanılabileceği bilgisine yer verildi.





ÇAFRAD'ın 11 Aralık'taki Faz-1 kabul testleri, güdümlü mermi atışları başarıyla gerçekleştirildi. Atışlı testlerde hedef uçak Şimşek, yüksek hassasiyetle ve ilk seferde imha edildi.



ÇAFRAD'da az sayıda ülkenin sahip olduğu aktif elektronik taramalı sıralı (AESA) radar teknolojisi kullanılıyor.



ÇAFRAD NEDİR?



ÇAFRAD, katı hal gönderme/alma modülleri, gelişmiş Sayısal İşaret İşleme mimarisi, darbe sıkıştırma özelliği, çoklu hedef takibi, elektronik huzme stabilizasyonu, kısa reaksiyon süresi, gelişmiş elektronik korunma teknikleri ile özgün çözümü son teknoloji ile buluşturur.



ÇAFRAD içindeki radar sistemleri, platformlara ayrı ayrı entegre edilebilir özellikte olup, hep birlikte iken uzun menzilli hava resminin detaylı olarak oluşturulmasına ve eş zamanlı olarak birçok görevin icrasına imkân sağlar.



ÇAFRAD unsurları, Elektronik Harp Suiti, Seyir/LPI Radarlar ve Aktif Muhabere Antenleri ile birlikte büyük platformlarda tek direk yapısına entegre edilebildiği gibi, platformda dağıtık olarak da konumlandırılabilmektedir.



Aktif Dönmeyen Tipte IFF Anten Alt Sistemi

• STANAG 4193 uyumlu Mod 1/2/3/C/S/5 sorgulama

• 450 km menzil



Aktif Faz Dizinli Çok Fonksiyonlu Radar (ÇFR)

• X-Bant

• Hacim arama ve ufuk hattı arama,

• Hava ve suüstü hedeflerin tespit, takip ve sınıflandırılması,

• Satha yakın seyreden süratli ve küçük hedef tespit ve takibi,

• Çoklu Hassas hedef takibi,

• 150 km menzil

• İz Kapasitesi >1000



Aktif Faz Dizinli Aydınlatma Radarı (AYR)

• X-Bant

• Yarı Aktif Füze Güdümü

• 150 km menzil



Aktif Faz Dizinli Uzun Menzilli Arama Radarı (UMR)

• S-Bant

• Uzun menzilli hacim arama,

• Hava ve suüstü hedeflerin tespit ve takibi,

• 450 km menzil

• İz kapasitesi > 2000