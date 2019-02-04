İşkenceci genç kızlarla ilgili yeni karar!

Antalya'da tartıştıkları lise öğrencisi S.D.'yi (18) ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü kız, 6 kişiden 3'ü tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

Kepez ilçesi Varsak Mazı Dağı ormanlık alanında 18 yaşındaki S.D.'nin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 18 yaşındaki A.S.K, 23 yaşındaki Y.K ve 21 yaşındaki C.Y, 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'tehdit', 'hürriyeti yoksun kılma' ve 'yaralama' suçlarından Antalya Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İLK İFADELER

Şüphelilerden A.S.K, ifadesinde, "Bana borcu vardı, onu istedim. Herhangi bir gasp amacım, yaralama amacım yoktu" dedi.Ü

"PARA İSTEMEDİM TEHDİT ETTİM"

S.D.'yi arkadaşıyla ilgili tehdit ettiğini belirten Y.K ise, "Para istemedim, gasbetmeye çalışmadım, tehdit ettim" dedi. C.Y. de "Ben kimseyi tehdit etmedim, para istemedim, ağacın dibinde bekliyordum, olayla ilgim yok." ifadelerini kullandı.

Mağdur ve şüphelilerin aynı mahalleden oldukları ve birbirlerini tanıdıkları belirtildi.

3'Ü TUTUKLANDI, 3'Ü ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mahkeme A.S.K ve Y.K'yı 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan tutuklarken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker C.Y'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. C.Y, teslim olacağı birliğinde adli kontrol prosedürü çerçevesinde imza verecek.

Yaşları 18'den küçük olan diğer 3 şüphelinin de Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığı'nda ifade işlemleri sona erdi. S.D.K. 'nitelikli yağma' suçundan tutuklanırken M.S. ve M.G. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Antalya'da 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D'yi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basında yer almış, harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheliler gözaltına alınmıştı.