04 Şubat 2019 Pazartesi16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:05Öğle 13:23İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 11°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 102.255 -0.66
  • Altın: 220,343 -0.14
  • Dolar: 5,2144 0.02
  • Euro: 5,9640 -0.27

Bursa'da puanlar paylaşıldı!

»
Bursa'da puanlar paylaşıldı!
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Bursaspor, sahasıdnda Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı.
Bursa'da puanlar paylaşıldı! Bursa'da puanlar paylaşıldı! Bursa'da puanlar paylaşıldı!

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Atiker Konyaspor’u konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

 

Maça iki takım da çok hızlı başladı. Atiker Konyaspor, henüz ilk saniyelerde Ömer Ali ile gole yaklaşırken 4. dakikada Bursaspor'un bir topu direkten döndü. İlerleyen dakikalarda Atiker Konyaspor Jahovic'le öne geçme fırsatları yakalarken, 42. dakikada penaltı kazanan Bursaspor'da Umut Nayir topu direğe nişanladı.
 

İkinci yarıda da tempo yüksekti... Vites yükselten Bursaspor'da Henri Saviet 75. dakikada topu ağlara gönderse de, pozisyonu VAR'dan tekrar izleye Halis Özkahya golü iptal etti. Kalan dakikalardan da gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.
 

 

Bu sonuçla Bursaspor 24 puana yükselirken, Atiker Konyaspor puanını 32'ye çıkardı.

Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Bursaspor: Muhammed Şengezer xxx, Barış Yardımcı xx, Santiago Vergini xx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan x (Burak Kapacak dk. 73 xx), Tunay Torun x (Henri Saivet dk. 10 xx), Iasmin Latovlevici xx (Allano Lima dk. 60 xx), Umut Nayir xx
Yedekler: Okan Kocuk, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Aurelien Chedjou, F.Emre Ünver, Ramazan Keskin
Teknik Direktör: Samet Aybaba

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xxx, Nejc Sukubic xx, Ali Turan xx, Petar Filipovic xx, Leonard Zuta xx, Volkan Fındıklı xx, Marko Jevtovic xx, Ömer Ali Şahiner xx (Moryke Fofana dk. 57 x), Deni Milosevic xx (Mustapha Yatabare dk. 79 x), Abdou Razack Traore xx, Adis Jahovic xx (Ali Çamdalı dk. 88 ?)
Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Fallou Diagne, Uğur Demirok, Yehven Opanasenko, Ferhat Öztorun
Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı Kartlar: Deni Milosevic, Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Aykut Kocaman: Acemiceydi...Aykut Kocaman: Acemiceydi...Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bursaspor deplasmanından beraberlikle dönmenin sevindirici olduğunu söyledi.
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!Galatasaray, Maicon'un 1.5 yıllığına Al-Nassr'a kiralandığını borsaya bildirdi.
Bursa'da puanlar paylaşıldı!Bursa'da puanlar paylaşıldı!Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Bursaspor, sahasıdnda Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a taziye telefonuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a taziye telefonuCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi.
Antalya'da gol yağmuru!Antalya'da gol yağmuru!Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti. Yeni transfer Kagawa 3 dakikada attığı 2 golle maça damga vurdu.
Başakşehir farkı açtı!Başakşehir farkı açtı!Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.
  • Deplasman fakiri cimbom!03 Şubat 2019 Pazar 09:15
  • Ankaragücü'ne Çeçen futbolcu!03 Şubat 2019 Pazar 09:13
  • Tolgay Arslan: Beşiktaş armasını hiç öpmedim...02 Şubat 2019 Cumartesi 07:50
  • Fener seriye başladı!01 Şubat 2019 Cuma 23:05
  • Kaçan balık büyük oldu! 20 milyon euro...01 Şubat 2019 Cuma 16:06
  • Ersun Yanal'ın çok zor kararı! Sadece 3 isim...01 Şubat 2019 Cuma 12:52
  • F.Bahçe'nin yeni transferi TFF listesinde yok!01 Şubat 2019 Cuma 12:51
  • Miha Zajc resmen Fenerbahçe'de01 Şubat 2019 Cuma 08:24
  • Japon orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta01 Şubat 2019 Cuma 08:22
  • G.Saray transfere doymuyor! Bir de stoper...31 Ocak 2019 Perşembe 15:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri