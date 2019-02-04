Bursa'da puanlar paylaşıldı!

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Atiker Konyaspor’u konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maça iki takım da çok hızlı başladı. Atiker Konyaspor, henüz ilk saniyelerde Ömer Ali ile gole yaklaşırken 4. dakikada Bursaspor'un bir topu direkten döndü. İlerleyen dakikalarda Atiker Konyaspor Jahovic'le öne geçme fırsatları yakalarken, 42. dakikada penaltı kazanan Bursaspor'da Umut Nayir topu direğe nişanladı.



İkinci yarıda da tempo yüksekti... Vites yükselten Bursaspor'da Henri Saviet 75. dakikada topu ağlara gönderse de, pozisyonu VAR'dan tekrar izleye Halis Özkahya golü iptal etti. Kalan dakikalardan da gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.



Bu sonuçla Bursaspor 24 puana yükselirken, Atiker Konyaspor puanını 32'ye çıkardı.



Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx



Bursaspor: Muhammed Şengezer xxx, Barış Yardımcı xx, Santiago Vergini xx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan x (Burak Kapacak dk. 73 xx), Tunay Torun x (Henri Saivet dk. 10 xx), Iasmin Latovlevici xx (Allano Lima dk. 60 xx), Umut Nayir xx

Yedekler: Okan Kocuk, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Aurelien Chedjou, F.Emre Ünver, Ramazan Keskin

Teknik Direktör: Samet Aybaba



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xxx, Nejc Sukubic xx, Ali Turan xx, Petar Filipovic xx, Leonard Zuta xx, Volkan Fındıklı xx, Marko Jevtovic xx, Ömer Ali Şahiner xx (Moryke Fofana dk. 57 x), Deni Milosevic xx (Mustapha Yatabare dk. 79 x), Abdou Razack Traore xx, Adis Jahovic xx (Ali Çamdalı dk. 88 ?)

Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Fallou Diagne, Uğur Demirok, Yehven Opanasenko, Ferhat Öztorun

Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Sarı Kartlar: Deni Milosevic, Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor)