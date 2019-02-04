04 Şubat 2019 Pazartesi16 C.Evvel 1440
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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!

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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!
Galatasaray, Maicon'un 1.5 yıllığına Al-Nassr'a kiralandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!

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