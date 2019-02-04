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Aykut Kocaman: Acemiceydi...

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Aykut Kocaman: Acemiceydi...
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bursaspor deplasmanından beraberlikle dönmenin sevindirici olduğunu söyledi.
Aykut Kocaman: Acemiceydi... Aykut Kocaman: Acemiceydi... Aykut Kocaman: Acemiceydi...

Atiker Konyaspor’un deneyimli teknik adamı Aykut Kocaman, Bursaspor beraberliğiyle ilgili maç sonu açıklamalarda bulundu.


İki takımın da yüksek şiddetle galibiyete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kocaman, “Bugün oyunun bütününe bakıldığında gerek Bursaspor'un oyun tarzı, gerek ihtiyacı, hemen bir maçlık ara var düşme hattını üstünde. Sıkıntılı bir pozisyondalar. İhtiyaçlar maçtaki özellikle oyun anlamındaki şiddeti arttırdı. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Her topa hamle yapma arzusunu çok yüksek şiddetle arttırdı. Biz de ihtiyaç sahibiydik ancak yaşamsal durum doğal olarak öne geçiyor. Bursa bir futbol şehri, taraftarının da verdiği büyük güçle beraber bizim yararlanabileceğimiz zaaflar konusunda bizi biraz devre dışı bıraktılar” diye konuştu.

 

“Bursaspor organize kaosu oluşturdu”

İlk 25-30 dakikalık periyodun istedikleri gibi gittiğini anlatan deneyimli teknik adam, “Öne geçecek fırsatları da yakaladık. Düşündüğümüz gibi çıkışlar yaptık. Bütün halinde oynadık. Bu da büyük bir avantaj getirdi. Öne geçme fırsatı da yakaladık ama başaramadık. Bursaspor'un ön taraftaki şiddet içeren baskıyla beraber paslarımız daha çok uzun ve zorlamalara döndü. Bu Bursaspor’un tam istediği bir ortamdı. Organize kaosu oluşturdular. Enerji dolu oyuncularıyla beraber maçı bizim kalemize doğru götürdü” açıklamasını yaptı.

“Penaltı acemiceydi”

Penaltının acemice olduğunu vurgulayan Kocaman, “Şansla beraber oyuna tutunduk. İkinci yarı düşündüğümüz oyun planına nispeten başardık. Topu biraz daha oyunda tutmaya başladık. Bursaspor'un baskını nispeten kırdık. Bursasapor direkt ataklarla yüksek toplarla kalemize geldi çok zorladı. Yine de maçın son döneminde çok net galibiyete yakın pozisyonları değerlendiremedik. İki takımın da istemediği oldu. Bizim adımıza böyle bir maçta yenilmeden dönmek sevindirici” şeklinde konuştu.

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