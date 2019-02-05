Başimam'dan Papa'ya sıcak karşılama!

Abu Dabi'de başimam Ahmed el-Tayeb ile bir araya gelen Papa bir de konuşma yaptı. İki isim bir de kardeşlik belgesi imzaladı.



Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayid ile bir araya gelen Papa Francesco, dinler arası diyalog konferansına katıldı.

SELAM VEREREK BAŞLADI

Konferansta konuşan Papa sözlerine "As-salamu alaykum" diyerek başladı.

Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayid ile başimam Doktor Ahmad Al Tayyib'e sözleri için teşekkür etti.

Barışın bu ailenin logosu olduğunu söyleyen Papa, "Kardeşlik, Tanrı'nın yaratma planında yer alan bir meslek olarak ortak bir insanlık değeridir" dedi.

KARDEŞLİK BELGESİ İMZALANDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Ahmed et-Tayyib ile Papa Franciscus BAE'nin başkenti Abu Dabi'de aşırılıkla mücadele için "İnsani Kardeşlik" belgesi imzaladı.

Belgede ayrıca dini ve milliyetçi aşırıcılık ile teröre karşı uyarıda bulunuldu.

Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa oldu.

BUGÜN AYİN YAPACAK

Papa, bugün de Abu Dabi’nin en büyük stadyumunda, 130 bin civarında Hristiyan’ın katılması beklenen kitlesel bir ayin düzenleyecek. BAE’de, çoğu Filipinler ve Hindistan’dan olmak üzere yaklaşık bir milyon Hristiyan yaşıyor.