05 Şubat 2019 Salı16 C.Evvel 1440
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Meteoroloji saat verip uyardı!

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Meteoroloji saat verip uyardı!
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olmasını beklenen yağışlardan dolayı sel baskınları yaşanabileceği uyarısı yapıldı
Meteoroloji saat verip uyardı! Meteoroloji saat verip uyardı! Meteoroloji saat verip uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere, yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor İç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyılarında, akşam saatlerinden sonra Aydın ve İzmir'in kıyı kesimleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-70 km/saat),öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-90 km/sa),gece saatlerinde Bodrum-Finike kıyı şeridinde kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel,su baskını, ulaşımda aksamalar vb) karşı karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyılarında, akşam saatlerinden sonra Aydın ve İzmir'in kıyı kesimleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-70 km/saat),öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-90 km/sa),gece saatlerinde Bodrum-Finike kıyı şeridinde kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

IZMIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri, gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

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