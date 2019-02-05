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S. Arabistan ve BAE, silahları onlara vermiş

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Suudi Arabistan ve BAE'nin ABD'den satın aldığı silah ve araçları terör örgütü El Kaide bağlantılı gruplar dahil birçok grup ve kabileye verdiği ortaya çıktı.
S. Arabistan ve BAE, silahları onlara vermiş
S. Arabistan ve BAE, silahları onlara vermiş S. Arabistan ve BAE, silahları onlara vermiş S. Arabistan ve BAE, silahları onlara vermiş

Amerikan CNN Televizyonu, Yemen'de yaptığı bir araştırmada körfez koalisyonunun kirli ilişkilerini gün yüzüne çıkardı.

 

Birçok görüntü ve fotografla desteklenen haberde, ABD silah ve araçlarının bir kısmının radikal örgütlerin elinde ve çatışma sırasında İran destekli Husilerin eline geçtiği görülüyor.

CNN'e konuşan yerel kaynaklar "Suudi Arabistan ve en kilit koalisyon ortağı BAE'nin Yemen'de kabile ve gruplara sadakat karşılığında Amerikan yapımı silahları ve araçları verdiğini" iddia etti.

 

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) göre satılan Amerikan silah ve teknolojilerinin üçüncü bir tarafa aktarılması yasak.

Suud ve Emirliklerin bu kuralı ihlal etmiş olması ABD'nin bu iki ülkeye silah satışı pahasına kendi kurallarının ihlal edilmesine göz yumduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

SOKAKTA AMERİKAN SİLAHLARI

CNN'nin yayınladığı Taiz'den bir görüntülerde giysi satan iş yerinde tabanca ve tüfekler satılıyor.

Çok sayıda silahın asılı olduğu iş yerinde muhabirin müşteri kılığında "Amerikan silahları da var mı?" sorusuna, çalışan "Amerikan silahları pahalı ve peşine düşülüyor ama özel siparişle getirebilirim." yanıtını veriyor.

Diğer taraftan El Kaide bağlantılı AQAP terör örgütünün kalesi olarak görülen Taiz sokaklarında terk edilmiş onlarca Amerikan yapımı MRAP tipi zırhlı araçlar da dikkati çekiyor.

ABD'nin satışında önemli sınırlamalar uyguladığı "Oshkosh M-ATV" tipi zırhlı araçların da AQAP'a bağlı Ebu Abbas Tugay'ının elinde olduğu görüntüleri de ortaya çıktı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 2015'te içinde TOW tipi anti-tank füzelerinin de bulunduğu bir silah paketini havadan Yemen hükümeti destekli kuvvetlere attığı ancak silahların AQAP'ın eline geçtiği anlaşıldı.

Yerel yetkililer CNN'in silahların atıldığı bölgede araştırma yapmasına izin vermezken televizyona konuşan bazı yerel kaynaklar TOW füzelerinin AQAP'a para karşılığı satıldığını iddia etti.

AMERİKAN ARAÇLARI HURDACISI

Hudeyde ilindeki çekilen görüntülerde ise bir hurdacıda yine onlarca MRAP tipi zırhlı araç dikkati çekiyor.

Bazılarında Devler Tugayı/Elwiyat el Emalka) adlı selefi bir grubun arması bulunurken araçlardan birinin seri numarası aracın Teksas'ın Beaumont kentinden Birleşik Arap Emirliklerin'den Abu Dabi'ye ihraç edildiğini ortaya koydu.

Çatışma sırasında çok sayıda bu araçların Husilerin eline de geçtiği iddia edildi.

KAYNAK: AA

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