Belhanda, Suudi Arabistan ekibiyle anlaştı!

Galatasaray'ın geçen sezondan bu yana belki de en çok tartışılan isim Younes Belhanda... Faslı 10 numarayı yere göğe sığdıramayan da oldukça fazla, ağır eleştirilerde bulunanlar da... Ama şu bir gerçek ki Belhanda, Galatasaray tarihindeki 10 numaraların çoğunun yanına bile yaklaşamadı.



Asist yapsa da gole çok uzak bir oyuncu olan 1990 doğumlu futbolcu, sezonun ilk isabetli şutunu da Alanyaspor karşısında çekti... İki puan kaybedilen maçta asist yapsa da 26 top kaybeden futbolcuya güven sarsıldı. Sarı-kırmızılı takımın son 20 yılında Hagi ile beraber en çok iz bırakan 10 numara olan Sneijder'den sonra takıma gelen Belhanda'dan beklentiler çok büyüktü. Ve dolayısıyla sarı-kırmızılı formayı giyer giymez Sneijder ile kıyaslanmaya başlanmıştı. Fakat Belhanda değil Sneijder, Galatasaray tarihinde çok da iz bırakmayan Cassio Lincoln'ün bile yanına yaklaşamadı.



Sezon sonu yolcu



Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 53 maça çıkan Belhanda 3 gol atıp, 14 asist yaptı. Bu sezon ağları havalandırmayı hiç başaramayan Faslı yıldız, devre arasında da ayrılığın eşiğinden dönmüştü. Arabistan'tan talipleri olan 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonu ise takımdan çok büyük ölçüde ayrılacağı bildiriliyor. Yaz transfer döneminde de transfer yapması için oyuncu satışı yapması gerekecek Galatasaray'da da teknik heyet tecrübeli orta saha oyuncusuyla sezon sonunda yolların ayrılmasına sıcak bakıyor. Belhanda'nın Al-Hilal kulübüyle anlaştığı ve kariyerine Arabistan'da devam etmek istediği de ifade edildi. (Türkiye)