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05 Şubat 2019 Salı16 C.Evvel 1440
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- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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İYİ Partili vekil AK Parti'ye geçiyor!
İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal, AK Parti'ye geçiyor. Akkal'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
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