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Saadet’in Sultanbeyli adayı Bülbül iddialı: Tek alternatif biziz

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SP Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Fetullah Bülbül, bir önceki seçimde yüzde 14 ile ikinci geldikleri ilçede bugün tek alternatifin kendileri olduğunu söyledi.
Saadet’in Sultanbeyli adayı Bülbül iddialı: Tek alternatif biziz
Saadet’in Sultanbeyli adayı Bülbül iddialı: Tek alternatif biziz Saadet’in Sultanbeyli adayı Bülbül iddialı: Tek alternatif biziz Saadet’in Sultanbeyli adayı Bülbül iddialı: Tek alternatif biziz

Saadet Partisi’nin İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Fetullah Bülbül, ilçede tek alternatifin kendileri olduğunu söyledi. Habervaktim’e konuşan Bülbül, “Göreceksiniz, her kesimden insan gönül rahatlığıyla bizimle birlikte yürüyecek” dedi.

SP Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Fetullah Bülbül’le yaptığımız röportaj şöyle:

Sultanbeyli’den, ilçenizden bahsederek başlayalım dilerseniz?


Sultanbeyli, 81 vilayetten insanlarımızın yaşadığı, bütün kesimlerin temsil edildiği Anadolu’nun özeti olan, komşuluk ilişkilerinin hala canlı tutulduğu, yaşandığı, Türkiye’nin özeti olan bir ilçemiz. Benim yüreğimde, benim gönlümde İstanbul’un en nadide ilçesidir. Dolayısıyla derdimiz ve sevdamız Sultanbeyli’dir. Bu ilçeyi bütün Türkiye’ye sevdireceğiz.

2014 seçimlerinde ilçede yüzde 14 ile 2. parti olmuştunuz. Bu seçimi kazanabilecek misiniz?


Sadece 2014 değil, 2009 yerel seçimlerinde de Saadet Partisi Sultanbeyli’nin ana muhalefet partisi ve meclis üyesi çıkartan tek partisidir.


Bu bize şuna işaret ediyor: bütün kesimlerin, her partiye gönül veren bütün insanların tercih edebileceği ve hatta geçmiş seçimlerde de görüldüğü üzere tercih ettiği bir parti Saadet Partisi. Buradan yola çıkarak iktidar partisine gönül veren insanların, Sultanbeyli özelinde ki değişim ihtiyacını karşılayacak parti Saadet Partisi’dir.

Buna ilaveten muhalefet partilerine gönül veren Sultanbeylili hemşehrilerimizin de değişim ihtiyacını karşılayacak olan da biziz.

 

Biz, ilçemizi ortak akılla, halkla birlikte yönetmeyi kendimize hedef edindik. Belediye’nin denetlenebilirliğini  en üst seviyede tutacağımız için her siyasi partiden vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tercih edeceği bir cazibe merkezdeyiz.

 

Bütün hemşehrilerimizi de bu bakış açısıyla aramızda görmek istiyoruz. Onlardan dua ve desteklerini eksik etmemelerini bekliyoruz.

Bir değişim ihtiyacından söz ettiniz. Bu neden var?


Öncelikle bugüne kadar ilçemize hizmet etmiş kim varsa, ona teşekkür etmek istiyorum.

Biz sürekli halkımızın içerisindeyiz. Ayrıca Belediye için de yapıcı, yol gösterici bir muhalefet yapmaya gayre ediyoruz. Bugün üzülerek ifade ediyorum ki, ilçemizi yöneten irade halkımızın taleplerinden çok uzak bir noktada. Halkımızın hizmet taleplerine belediye adeta israfla cevap vermeye çalışıyor. Oysaki bu makamlar, hizmet makamlarıdır. Şehirlere hâkim değil, hadim olmaları gerekir.

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“GECEKONDU ŞEHRİ İMAR ETTİRİLİYOR”

Sultanbeyli’nin bir de imar problemi var. Saadet Partisi ne düşünüyor bu konuda?

Dünyaca ünlü mimarlardan bir tanesi, uçaktan inince diyor ki; “Bu binaları yapanlar Mimar Sinan’ın torunları olamaz!” Çünkü neden? Hangi mahalleye bakarsanız bakın, çarpık kentleşme dikkatinizi çekecektir. İlçemiz türlü bahanelerle düşük imarla gecekondu şehrine dönüşmüştür. Sultanbeyli’nin imar hakkı diğer ilçelere kaptırılmıştır. Biz yönetime geldiğimizde imar oranlarını artırarak şehrimizin bütün dengelerini koruyacağız. Şunun da altını önemle ve kalın çizgilerle çizmek istiyorum, Sultanbeyli’yi beton ilçeye dönüştürmeden, modern gecekondudan uzak bir ilçe haline getireceğiz.

Rakamlar tamam… Peki başka neden sizi seçmeli Sultanbeyli halkı?

 

Ben Sultanbeyli’de doğdum. Burada büyüdüm. Burada yaşıyorum.  Sultanbeyli’nin evladıyım. İnsanlarımızı da, ilçemizin sorunlarını da birebir yaşayarak görüyorum. İlçemizi, hem milletimizle birlikte yönetecek hem de ilçemiz insanını layık olduğu hizmetlerle buluşturacağız. Yönetim tarzımızı deklare ettiğimiz andan itibaren halkımızın yoğun bir teveccühü oldu. Kısa sürede benimsendi bu yönetim anlayışı.

Bir diğer hususta Birlikte Yönetim ilkesi, siyasi düşüncesi ne olursa olsun, Sultanbeyli’yi seven, liyakatli, temiz ve çalışkan insanları ilçemiz için bir araya getireceğiz. Ayrıca Sultanbeyli’de bizden başka bir muhalefetin seçim kazanabilme ihtimali yok. Bunu sadece sahada gördüğüm tablodan söylemiyorum aynı zaman da işin matematiğine bakıldığında da bu çok açık görülüyor. Göreceksiniz, her kesimden insan gönül rahatlığıyla bizimle birlikte yürüyecek.

Son olarak diyelim ki seçimleri kazandınız? Nasıl bir Sultanbeyli kuracaksınız?
 

Öncelikle Sultanbeyli Belediyesi’ni birkaç kişi değil, bu ilçenin gerçek sahibi olan halkımızla yöneteceğiz. Mobil projesiyle ihalelerimiz ve meclis toplantılarımız canlı olarak halkımız izleme imkanı sağlayacağız. Online beyan takip ve ödeme imkanı sunacağız.

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PEMBE MİNİBÜS

Bayanlara özel, bütün sosyal, kültürel, ekonomik ve spor aktivitelerini gerçekleştirecek, sadece bayanlara kullanımına özel sosyal tesisler inşa edeceğiz. Sadece kadınların ulaşımı için pembe minibüs seferleri oluşturacağız. Kadınların çarşıya pazara çıktıklarında çocuklarını teslim edecekleri günlük çocuk kreşleri oluşturacağız. Bayanların aile geçimlerine katkıda bulunacakları el işi göz nuru mağazaları kuracağız.

Gençlerimizin en büyük sıkıntısı olan evlenememe problemidir. Buna özel evlilik masası kuracağız.  Eğitimini bitiren gençlerimiz iş sıkıntısı biz çözeceğiz. Kariyer istihdam merkezleri kurarak gençlerimizin ilgi alanları için bilim ve teknoloji atölyeleri inşa edeceğiz.

Eğitim ilçemizin en önemli sorunlarından bir tanesidir. Öncelikte okullarımızın temizlik ve bakımlarının tamamını belediye olarak biz üstleneceğiz. Okullarımın kapılarında okul zabıtaları tahsis edeceğiz. İnteraktif okul bahçeleri oluşturacağız ve en önemlisi Sultanbeyli Üniversitesi projesini biz gerçekleştireceğiz.

Sağlık alanında ücretsiz evde hizmet imkanı sağlayacağız. Yaşlılarımız için hürmet ve şefkat evi oluşturacağız. Engellilerimizle alakalı olarak; Engelsiz Sultanbeyli Masası ve Engelsiz Spor Akademisi kuracağız.

İnşa edeceğimiz yeni Sultanbeyli’de ayrımı ortadan kaldıracağız. Birlikte başaracağız Sultanbeyli kazanacak.

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