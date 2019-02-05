Maduro'dan çok sert açıklama!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesindeki rejim değişikliği isteğini yerine getirerek ülkesine ihanet etmeyeceğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rus televizyonu Russian Today'in (RT) İspanyolca servisine röportaj verdi.

ABD'nin ülkesindeki rejim değişikliği isteğini yerine getirerek ülkesine ihanet etmeyeceğini söyleyen Maduro, tarihin kendisini "hain" olarak hatırlamasına izin vermeyeceğini dile getirdi. Maduro, "Tarihte nasıl yok olacağımı umursamıyorum. Halkına ve halkının tarihine olan bağlılığına sırtını dönen zayıf ve hain biri olmayacağım" dedi.

"Tüm dünyadan Donald Trump'ın çılgınlığını kınamasını ve onu durdurmasını istemek için her türlü iletişim aracından faydalanıyorum" diye ekleyen Maduro, "Venezuela asla pes etmeyecek" ifadelerini kullandı.

"ABD İŞGALİNE KARŞI ÜLKEMİZİ KORUYACAĞIZ"

Venezuela halkının "kutsal topraklarını" ABD işgalinden korumaya hazır olduğunu belirten Venezuelalı lider, böyle bir çatışma yaşanmaması için de "Tanrı'ya dua ettiğini" açıkladı. Maduro ayrıca, ABD'nin askeri saldırganlığının da reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

"ALTIN, PETROL VE DİĞER ZENGİNLİKLERİMİZ ABD'Yİ CEZBEDİYOR"

Venezuela'nın "Altın, petrol, doğalgaz, demir, elmas ve diğer maddi zenginliklerinin" ABD'yi cezbettiğini söyleyen Maduro, bu sebeplerden ötürü ABD'nin ülkesinde bir rejim değişikliği yapmak istediğini kaydetti.