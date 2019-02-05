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İçişleri Bakanlığı harekete geçti!

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Ülke genelinde yaklaşık 200 bin kolluk personeli okul ve yaya geçitlerinde görevli olacak. Eylemde Bakan, Bakan Yardımcıları, Valiler, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Kaymakamlar hazır bulunacak.
İçişleri Bakanlığı harekete geçti!
İçişleri Bakanlığı harekete geçti! İçişleri Bakanlığı harekete geçti! İçişleri Bakanlığı harekete geçti!

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile ''Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın'' sloganıyla  yarın 81 ilde 12.00-13.30 saatleri arasında eylem yapacak. Bütün illerde eş zamanlı yapılacak olan eylem ile 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edilişi, kampanya  ve tanıtımlarla  kamuoyuna duyurulacak.

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde ''Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. İnşallah önümüzdeki zaman dilimi içinde, bu yaya öncelikli trafik için eylem yapacak” ifadeleriyle;  yaya öncelikli trafik eyleminin ilk sinyalini vermişti. Bu kapsamda  Bakanlık  trafik kazalarında her yıl yaklaşık  bin 700 yayanın hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile “Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde ''Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın'' sloganıyla eylem gerçekleştirilecek ve  2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilişi de  kampanya  ve tanıtımlarla  kamuoyuna duyurulacak.

Bakanlık daha önce de yılda yaklaşık 7 bin 400 insanın hayatını kaybetmesine, 300 bin vatandaşın yaralanmasına sebep olan trafik meselesine çözüm bulabilmek için yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra farkındalığı artırıcı kampanyalar düzenledi. Bakanlık bu kapsamda; "Kırmızı Düdük", ‘’Bu Yolda Hep Birlikteyiz’, “Çocuklar, Polis, Jandarma Trafik Denetiminde” kampanyaları, kaza kara noktalarında alınan tedbirler, hava araçları ile denetim, trafik denetimlerinde yüz yüze iletişimin arttırılması, trafik ekiplerine motosiklet takviyesi, otoyollarda ortalama hız koridoru oluşturulması, kazaların yoğun olarak meydana geldiği gün ve saatlerde ekip ve personel sayısının iki katına çıkarılması ve trafik ekiplerinin görünürlüğünün artırılması,  bayramlarda alınan yoğun güvenlik önlemleri, karayollarına  yerleştirilen maket araçlar, trafik eğitimleri  gibi birçok uygulamayı hayata geçirdi. 

 

Ankara Kızılay'da bir etkinlik düzenlenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla Ankara Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek olan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” eylemine katılacak.

İçișleri Bakan Yardımcıları da illerde düzenlenecek etkinliklere katılacak. Muhterem İnce Antalya’da, Mehmet Ersoy Bursa’da, İsmail Çataklı Diyarbakır’da, Tayyip Sabri Erdil ise Konya'da yapılacak etkinliklerde  yer alacak.

81 İlde Eş Zamanlı Eylem Gerçekleşecek

81 İlde  eş zamanlı yarın 12.00-13.30 saatleri arasında  düzenlenecek eylemde, Bakan Yardımcıları, Valiler, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, kaymakamlar ile il ilçe emniyet müdürleri, il ilçe jandarma komutanları hazır olacak.

Vali ve kaymakamlar tarafından yaya trafiğinin olduğu   yerler başta olmak üzere,
İl ve ilçelerde görev yapan yaklaşık 200 bin kolluk personeli okul ve yaya geçitlerinde görevlendirilecek.  Trafik zabıtası olmayan kolluk personeline, yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünün  sağlanması ve yaya trafiğinin  yönetilmesi için gerekli eğitim ve görevler verilecek. Ayrıca görevli tüm personel Çarşamba günü 12.00-13.30 saatleri arasında  yaya ve okul  geçitlerinde hazır olacak. Görevlendirilen tüm kolluk personeli; il/ilçe merkezlerindeki yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi ve yayaların güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarının sağlanması amacına yönelik farkındalık sağlayıcı ve eğitici faaliyetler gerçekleştirecek.

“Yaya Öncelikli Trafik” için hazırlanan broşürler sürücülere dağıtılacak

“Yaya Öncelikli Trafik” için hazırlanan afiş ve pankartlar çoğaltılarak tüm il/ilçe merkezlerindeki kamu kurum ve kuruluşlara asılacak. Etkinliğin yapılacağı yaya geçitlerinde görevli kolluk personeli tarafından hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtılacak.  Ayrıca yaya güvenliğine yönelik hazırlanan video yaşam tünellerinde ve uygun yerlerde gösterilecek.

Dezavantajlı grupların trafikte yaya olarak karşılaştıkları sorunlara dikkat çekilecek

Vali ve kaymakamların koordinesinde yayalar tarafından yoğun olarak kullanılan ışıksız bir yaya geçidinde il/ilçede görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra toplumda dezavantajlı grup olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de katılımı sağlanarak etkinlik düzenlenecek.  Bu etkinlikte dezavantajlı grupların trafikte yaya olarak karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla kampanya sloganın kullanıldığı döviz ve pankartların çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız tarafından taşınması gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.

Okul ve yaya geçitlerinde yatay ve dikey işaretleme eksiklikleri giderilecek

Vali ve kaymakamlar tarafından okul ve yaya geçitlerinde yatay ve dikey işaretleme eksiklikleri tespit ettirilerek, belediyeler tarafından en kısa sürede yatay ve dikey işaretlemelerin tamamlanması ve yaya ve okul geçitlerinde araçların hızlarını azaltmaya yönelik fiziki tedbirlerin alınması sağlanacak. 

Okullarda  ‘yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik’ eğitimleri verilecek

Valiler ve kaymakamların koordinesinde 6 Şubat Çarşamba günü tüm okullarda ‘yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik’ konulu programlar yapılacak. Bununla birlikte uzmanlar tarafından trafik eğitimi verilen okul geçit görevlilerince okul giriş/çıkışlarında, okul önlerinde ve çevresindeki yaya geçitlerinde farkındalığı artırmaya yönelik uygulamalı etkinlikler düzenlenecek.

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