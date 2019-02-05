Fenerbahçe'de sürpriz kadro dışı kararı!

Fenerbahçe, TFF'ye bildirilen 28 kişilik oyuncu listesini açıkladı.
Fenerbahçe'nin bildirdiği listede Lille'den kiralanan Yassine Benzia yer almadı.
Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sunulan 28 kişilik oyuncu kadrosunda şu isimler yer aldı:
Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas.