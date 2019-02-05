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Beykoz canisi hakkında karar belli oldu

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Beykoz'da park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Beykoz canisi hakkında karar belli oldu
Beykoz canisi hakkında karar belli oldu Beykoz canisi hakkında karar belli oldu Beykoz canisi hakkında karar belli oldu

İstanbul Beykoz'da park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan değnekçi, 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

OTO TAMİRCİSİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay 2 Mayıs'taBeykoz'da meydana gelmişti. Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen Mehmet Ali Sadıkoğlu, otopark yeri nedeniyle tartıştığıoto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü defalarca bıçaklayarak yaralamıştı.

9 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Saldırıdan sonra kaçan Sadıkoğlu, 16 gün sonra yakalanarak tutuklanmıştı. Sanık hakkında "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın 7 Eylül'deki ilk duruşmasında tahliye edilen sanık hakkında ikinci celsede adli kontrol kararı verilmişti.

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