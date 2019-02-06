06 Şubat 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
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Sağlık Bakanı açıkladı: Bu hafta itibarıyla son bulacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu hafta itibarıyla 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır" dedi.
Sağlık Bakanı açıkladı: Bu hafta itibarıyla son bulacak
Sağlık Bakanı açıkladı: Bu hafta itibarıyla son bulacak Sağlık Bakanı açıkladı: Bu hafta itibarıyla son bulacak Sağlık Bakanı açıkladı: Bu hafta itibarıyla son bulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden yapılan incelemeler neticesinde üretici seviyesinde sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilaca geçen hafta Fiyat Değerlendirme Komisyonumuz (FDK) tarafından fiyat artışı verilmiştir. Fiyat güncellemesi yapılan ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, çocukların da kullandığı antibiyotikler ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu hafta itibariyle bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır" dedi.

 

GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan sabit Avro kuru güncellemesinin; tebliğ gereği bu yıl da Şubat ayında yapılacağını bildirdi.

 

Yapılan incelemelerde piyasaya arz edilen ilaç miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış olduğunu belirten Bakan Koca, "Ürün arzındaki bu artışa rağmen bazı üretici, ecza deposu ve eczanelerin fiyat artışı beklentisi ile stok eğilimine girdiği tespit edilmiştir. Bakanlığımız bu süreçte ilaç tedarik sıkıntısı yaşanmaması için denetimleri sıklaştırmış ve hayati ilaçlarda fiyat artırımı dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri almıştır. Son bir haftada 81 ilde 900 personelimiz ile üretici, ecza deposu ve eczanelerde yapılan ilk denetimler neticesinde değişik miktarlarda para cezası kesilmiştir. İdari para cezalarına ek olarak kapatma dahil her türlü önlemi devreye almış bulunuyoruz. Kimsenin ilaç tedarik zincirini bozup hastalarımızı mağdur etmesine izin verilmeyecek, gereken yapılacaktır" dedi.

'ÜRETİCİ-DEPO-ECZANE ARASINDAKİ İLAÇ AKIŞI TAKİP EDİLİYOR'

İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden üretici,depo, eczane arasındaki ilaç akışının an be an takip edildiğini vurgulayan Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İTS üzerinden yapılan incelemeler neticesinde üretici seviyesinde sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilaca geçen hafta Fiyat Değerlendirme Komisyonumuz (FDK) tarafından fiyat artışı verilmiştir. Fiyat güncellemesi yapılan ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, çocukların da kullandığı antibiyotikler ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu hafta itibariyle bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır. Öte yandan medya üzerinden ilaç sayılarıyla ilgili abartılı rakamlar dillendirilerek, spekülasyon yaratma çabalarının, kur güncellemesi öncesinde baskı oluşturmaya yönelik olduğu açıktır. Bu konuda kamuoyunu yanlış bilgilendirerek sürece alet olan açıklama ve beyanlara da maalesef şahit olmaktayız. Vatandaşlarımızın bu tip spekülatif bilgilere itibar etmemesini rica ediyoruz. Yeni kur ayarlamasını takiben bu durum tamamen ortadan kalkacaktır. Bakanlığımız ithal ilaçların yerli üretimi konusundaki çalışmalarını da kararlılıkla sürdürmektedir."

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