Fırtına beklenen 5 ilçede okullar tatil edildi

Antalya'nın 5 ilçesinde hortum ve fırtına riski nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Antalya’nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riski nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği, 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtınanın hızının 100 km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Valiliğimizce 06.02.2019 Çarşamba günü tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur” denildi.