Erdoğan ve Çipras ortak açıklama yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çipras, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum.

FETÖ'CÜ DARBECİ ASKERLERİN İADESİ

Teröre karşı ortak tutum takınmalıyız. Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir.

Görüşmelerde, FETÖ'cu darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk.

İzmir ve Selanik arasında yolcu ve yük taşıma imkanı sağlayacak deniz seferlerinin başlatılması, İstanbul ve Selanik arasında hızlı demiryolu hattı kurulması ve İpsala Kipi Gümrük Kapısında ikinci köprünün tamamlanmasına dair projeleri görüştük.

AB, VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI, SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ

Avrupa Birliği, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak, Avrupa Birliği tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruz

Çipras'ın konuşmasından satırbaşları:

15 Temmuz darbe girişimi, aramızdaki iyi ilişkileri sekteye uğratan bir gelişme oldu. O gece ben size ilk telefon eden liderlerden birisiydim. Biz demokrasiyi destekleyen bir ülkeyiz.

Bölgedeki sorunlara mahkum olmak zorunda değiliz. Sorunlara barışçıl bir çözüm bulmak için çaba harcamaya devam ediyoruz.

"KENDİ ÇAPIMDA BİR REKOR KIRDIM"

Kendi çapımda bir rekor kırdım, Türkiye'yi Başbakan olarak 4 kez ziyaret ettim.