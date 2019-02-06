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Fatih Terim'in acı kaybı

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Fatih Terim'in acı kaybı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Fatih Terim'in acı kaybı Fatih Terim'in acı kaybı Fatih Terim'in acı kaybı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Talat Terim, bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesinde sabah saatlerinde vefat etti. 

Acı haberi alan Terim ailesi üzüntü yaşadı.

Teknik direktör Fatih Terim, 2 Şubat Cumartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından Adana'ya gelerek babasını hastanede ziyaret etmişti. 

Galatasaray Kulübünden başsağlığı mesajı
Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından, Terim ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu. 

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadesi kullanıldı.

 

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