06 Şubat 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:03Öğle 13:23İkindi 16:07Akşam 18:33Yatsı 19:54
    • 14°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 102.569 0.12
  • Altın: 220,635 0.38
  • Dolar: 5,2162 0.28
  • Euro: 5,9390 0.13

Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi bölünmüş olarak gösterdi

»
ABD, Venezuela'da darbe ısrarını sürdürürken, skandal bir paylaşıma imza attı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun paylaştığı haritada Türkiye'nin bölünmüş olarak resmedilmesi tepkiye yol açtı.
Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi bölünmüş olarak gösterdi
Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi bölünmüş olarak gösterdi Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi bölünmüş olarak gösterdi Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi bölünmüş olarak gösterdi

Venezuela'daki darbenin en büyük destekçilerinden olan ABD, Guaido hükümetine destek veren ülkeleri gösteren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşımda Türkiye bölünmüş olarak gösterildi.

ABD'nin, Venezuela üzerindeki darbe planlamaları devam ediyor. Özellikle, darbenin "demokratik" bir yönetim olarak tanınması için her türlü propaganda faaliyetini çekinmeden yürüten Washington, baskısını artırarak sürdürüyor.

Pompeo'nun paylaşımında Türkiye haritası bölünmüş olarak çizildi!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Guaido'yu resmen Devlet Başkanı olarak tanıyan ülkelerin gösterildiği bir paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Paylaşımda darbeye sahip çıkan ülkeler mavi olarak gösterilirken, henüz tanımayanlar da renksiz olarak işaretlendi.

Renksiz olarak işaretlenen ülkelerin arasında Türkiye'nin görüntüsü ise oldukça skandal bir biçimde verildi. Görselde, Türkiye, ortadan ikiye ayrılmış bir şekilde resmedildi.

Açıklama yapılmadı

Türkiye'nin resmi sınırlarını bölünmüş bir şekilde gösteren Dışişleri Bakanlığı haritasına ilişkin bir açıklama yapılmazken, Pompeo'nun haritası, sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu. Pompeo'nun paylaşımı, akıllara soru işaretleri getirdi.

Binlerce Venezuelalı mitingde buluştu

Venezuela'da 2 Şubat 1999'da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen binlerce Venezuelalı, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenen mitingte buluştu.

popopo.jpg

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İslam hariç her dine hoşgörülüİslam hariç her dine hoşgörülüDünya, ülkesindeki camileri ve imamları yakın takibe alan BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in, Papa önünde el pençe divan durmasını konuşuyor. Fransız yazar, Zayed için, “İslam hariç her dine hoşgörülü” yorumunu yaptı.
Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi bölünmüş olarak gösterdiPompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi bölünmüş olarak gösterdiABD, Venezuela'da darbe ısrarını sürdürürken, skandal bir paylaşıma imza attı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun paylaştığı haritada Türkiye'nin bölünmüş olarak resmedilmesi tepkiye yol açtı.
Maduro'dan çok sert açıklama!Maduro'dan çok sert açıklama!Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesindeki rejim değişikliği isteğini yerine getirerek ülkesine ihanet etmeyeceğini söyledi.
S. Arabistan ve BAE, silahları onlara vermişS. Arabistan ve BAE, silahları onlara vermişSuudi Arabistan ve BAE'nin ABD'den satın aldığı silah ve araçları terör örgütü El Kaide bağlantılı gruplar dahil birçok grup ve kabileye verdiği ortaya çıktı.
Başimam'dan Papa'ya sıcak karşılama!Başimam'dan Papa'ya sıcak karşılama!Abu Dabi'de başimam Ahmed el-Tayeb ile bir araya gelen Papa bir de konuşma yaptı. İki isim bir de kardeşlik belgesi imzaladı.
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde depremEndonezya'da 6,1 büyüklüğünde depremEndonezya'nın Sumatra Adası’ndaki Kuzey Sumatra eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
  • Rusya'dan tehlikeli uyarı!05 Şubat 2019 Salı 06:55
  • Ülkeyi terk etmesi için toplandılar05 Şubat 2019 Salı 06:53
  • Osmanlı'ya işgalci diyenlere bakın! Tarih bu kareyi yazacak!05 Şubat 2019 Salı 06:50
  • Bir çağrı daha geldi: Çekil!05 Şubat 2019 Salı 06:47
  • İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu05 Şubat 2019 Salı 06:42
  • BM Venezuela kararını dünyaya duyurdu05 Şubat 2019 Salı 06:39
  • Guaido tutuştu! AB'ye çağrı yaptı04 Şubat 2019 Pazartesi 23:41
  • Canlı yayında Erdoğan’a mesaj04 Şubat 2019 Pazartesi 12:19
  • ABD'de uçak evin üzerine düştü! Çok sayıda ölü var04 Şubat 2019 Pazartesi 11:23
  • Hapishane için sıraya girdiler!03 Şubat 2019 Pazar 21:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri