Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi bölünmüş olarak gösterdi

ABD, Venezuela'da darbe ısrarını sürdürürken, skandal bir paylaşıma imza attı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun paylaştığı haritada Türkiye'nin bölünmüş olarak resmedilmesi tepkiye yol açtı.

Venezuela'daki darbenin en büyük destekçilerinden olan ABD, Guaido hükümetine destek veren ülkeleri gösteren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşımda Türkiye bölünmüş olarak gösterildi.

ABD'nin, Venezuela üzerindeki darbe planlamaları devam ediyor. Özellikle, darbenin "demokratik" bir yönetim olarak tanınması için her türlü propaganda faaliyetini çekinmeden yürüten Washington, baskısını artırarak sürdürüyor.

Pompeo'nun paylaşımında Türkiye haritası bölünmüş olarak çizildi!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Guaido'yu resmen Devlet Başkanı olarak tanıyan ülkelerin gösterildiği bir paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Paylaşımda darbeye sahip çıkan ülkeler mavi olarak gösterilirken, henüz tanımayanlar da renksiz olarak işaretlendi.

Renksiz olarak işaretlenen ülkelerin arasında Türkiye'nin görüntüsü ise oldukça skandal bir biçimde verildi. Görselde, Türkiye, ortadan ikiye ayrılmış bir şekilde resmedildi.

Açıklama yapılmadı

Türkiye'nin resmi sınırlarını bölünmüş bir şekilde gösteren Dışişleri Bakanlığı haritasına ilişkin bir açıklama yapılmazken, Pompeo'nun haritası, sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu. Pompeo'nun paylaşımı, akıllara soru işaretleri getirdi.

Binlerce Venezuelalı mitingde buluştu

Venezuela'da 2 Şubat 1999'da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen binlerce Venezuelalı, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenen mitingte buluştu.