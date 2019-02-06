Dünya, ülkesindeki camileri ve imamları yakın takibe alan BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in, Papa önünde el pençe divan durmasını konuşuyor. Fransız yazar, Zayed için, “İslam hariç her dine hoşgörülü” yorumunu yaptı.

Osmanlı’ya “işgalci” diye hakaret eden, Mısır’daki darbeyi destekleyen, Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan eden, CIA ve Batılı istihbarat teşkilatlarının bölgesel üssü olan, İsrail’e bölgesel meşruiyet kazandırma çabalarının başını çeken Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gerçek yüzünü, Fransız yazar George Malbrunot, Le Figaro gazetesine yazdı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco’nun BAE’ye yaptığı ziyaret vesilesiyle bir yazı kaleme alan Fransız yazar, Malbrunot, “BAE, İslam’dan başka her dine hoşgörülü” değerlendirmesini yaptı.

MÜSLÜMAN KARDEŞLERE DÜŞMAN

Malbrunot, Le Figaro gazetesinde yer alan makalesinde BAE başkenti Abu Dabi’nin Katoliklik dahil diğer dinlere müsamahalı davranırken İslami teşkilatlarla mücadeleyi birinci sıraya koyduğunu yazdı. Malbrunot, BAE’nin Fransa’daki Müslümanlar tarafından tanınan İslami teşkilatları da kara listeye aldığını belirtti. BAE’nin geçtiğimiz Aralık ayında Şam’da ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu kaydeden yazar, demokrasiyi desteklemek gibi bir derdi ya da Beşşar Esed’e karşı bir düşmanlığı olmadığı, onun düşmanlığının Müslüman Kardeşler’e karşı olduğunun altını çizdi.

EZHER ŞEYHİ NEDEN ORADAYDI?

BAE’nin Batı ile, dinlerarası diyalog gibi bazı değerleri paylaşır gibi göründüğünü de belirten Fransız yazar Malbrunot, El Ezher Şeyhi’nin Papa’nın ziyaretinde hazır bulunmasının bir tesadüf olmadığını, çünkü, Abu Dabi’nin darbeci Abdulfettah es-Sisi yönetimi altındaki Mısır’a, Müslüman Kardeşlerle mücadelesine siyasi ve mali destek sağladığına da dikkat çekti.

HUTBELER VE VAAZLAR KONTROL ALTINDA

Yazar, Abu Dabi’nin, 2019 yılını hoşgörü yılı olarak ilan etmesine rağmen Asya Kupası’nda şampiyon olan Katar’ın seyircilerinin Kupa Finali’ne katılmalarına müsamaha göstermediğini de hatırlattı. Malbrunot, BAE’nin cuma vaaz ve hutbelerini de kontrol altına aldığını yazdı.

Samimi poz!

Papa’nın üç günlük BAE ziyaretinde “dinler arası diyalog ve aşırılıkla mücadele” belgesi imzaladığı El Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib de tepkilerden nasibini aldı. Papa ve Tayyib’in samimi pozları dikkat çekti. Tayyib, Mısır’ın darbeci lideri Sisi’ye yakınlığıyla biliniyor.

