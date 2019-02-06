Bakan Albayrak: 2019 enteresan bir yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un enteresan bir yıl olacağını söyledi. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, yüzde 2.3'lük büyüme hedefinin tutturulacağını öngördü.



Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Gıda fiyatlarıyla ilgili önümüzdeki hafta adım atacağız' açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

GIDA TERÖRÜ AÇIKLAMASI

Gıda terörünün perde arkasına baktık. Gördük ki felaket tellallığı yapanlar bazı siyasi partilerden aday. Şaşırmamak lazım ülkenin canına kasteden terör örgütlerine destek olanlar mutfağına mı kast etmeyecek.

Tarladan sofraya tüm zinciri koordine edeceğiz. Fiyatlara karşı haftaya önemli adımlar atacağız.

Seracılıkla ilgili bu hafta yeni bir paket açıklanacak

MECLİS İŞ BANKASI KONUSUNDA ADIM ATABİLİR

(İş Bankası'nın Hazineye devriyle ilgili tartışma) İş Bankası konuşmasının doğru zeminde yapılması lazım. Meclis bu konuda adım atabilir.

Böyle bir adım atılırsa sahiplik ve kurumsallık açısında daha güçlü bir resim çıkar.

İş Bankası zaten çok kurumsal bir marka kamuya geçerse hem yerli yabancı yatırımcı nezdinde daha iyi bir algı çıkar.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

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