TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonu



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında halen TÜBİTAK'ta mühendis olan F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. gözaltına alındı. 4 şüphelinin evlerinde ve ofislerinde aramalar yapıldı. Yapılan armalarda çok sayıda örgütsel ve dijital doküman ele geçirildi. Şüpheli mühendislerin örgütle bağlantılarının devam ettiği, bilgisayarlarında çeşitli belgeler ele geçirildiği ve kripto olarak kendilerini gizledikleri iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.