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Macron'a 'sözde soykırım günü' tepkisi!

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilanına, Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki geldi.
Macron'a 'sözde soykırım günü' tepkisi!
Macron'a 'sözde soykırım günü' tepkisi! Macron'a 'sözde soykırım günü' tepkisi! Macron'a 'sözde soykırım günü' tepkisi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilanı hakkında açıklaması şöyle:

 

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiç bir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur.

 

Macron'dan skandal Ermeni Soykırımı kararı!

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında tarihi gerçeklerin aydınlatılması için yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısından kaçanlar, tarihi olayları manipüle etmeye çalışmaktadırlar.

Geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse Türkiye'yi işlemediği bir suçtan dolayı itham edemez ve tarihimize leke süremez.

Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Sn Macron'un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini kınıyor ve reddediyoruz.

Acıları yarıştırmak ve siyasi malzeme konusu yapmak siyasi ve ahlaki bir cürümdür.

Türkiye, Birinci Dünya Savaşında yaşanan hadiseleri ortak acı ve adil hafıza yaklaşımıyla aydınlatmak için her türlü iyi niyetli çabaya destek olmaya devam edecektir."

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