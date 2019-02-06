06 Şubat 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:03Öğle 13:23İkindi 16:07Akşam 18:33Yatsı 19:54
    • 11°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 102.093 -0.35
  • Altın: 220,178 0.17
  • Dolar: 5,2130 0.22
  • Euro: 5,9404 0.15

Ailenin güçlendirilmesi için yeni politikalar belirlenecek

»
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bu yıl mayısta 7'ncisi düzenlenecek Aile Şurası'nın ana teması "Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Politikaları" olacak.
Ailenin güçlendirilmesi için yeni politikalar belirlenecek
Ailenin güçlendirilmesi için yeni politikalar belirlenecek Ailenin güçlendirilmesi için yeni politikalar belirlenecek Ailenin güçlendirilmesi için yeni politikalar belirlenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilgili paydaşların iş birliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Aile Şurası, mayısta "Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Politikaları" ana temasıyla Ankara'da yapılacak.

Ailelere yönelik sosyal politikaların tartışıldığı ulusal bir platform olarak önem taşıyan Aile Şurası'nın 7'ncisi, Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Ailenin güçlendirilmesine yönelik politikaların geliştirilmesi hedefiyle, ana teması "Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Politikaları" olarak belirlenen Şura, mayısta Ankara'da düzenlenecek.

Sosyal ve kamu politikalarının uzmanlar ile ilgili paydaşlar tarafından tartışılacağı 7. Aile Şurası, 2019'da uygulanması planlanan "Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Strateji Belgesi 2019-2023" başlıklı belgede yer alacak ana politika eksenleri, amaçları, hedefleri ve faaliyetlerinin oluşturulması ile revize edilmesine katkı sağlayacak.

Mevzuat hakkında değerlendirme bildirilerine öncelik verilecek

Aile Şurası'na, konuyla ilgili çalışan ve çalışmak isteyen ilgili meslek personeli, uzmanlar, akademisyenler, STK temsilcileri ve kamu görevlileri katılacak.

Şurada, ailelerin refahını etkileyecek kamu politikaları, aile eğitimi ve danışmanlığı, ailelere yönelik sosyal hizmetler, yoksullukla mücadele, çocuk yoksulluğu ve aile refahı, iş ve aile yaşamı dengesi, aile dostu istihdam politikaları, ailelere yönelik sağlık hizmetleri, anne ve çocuk sağlığı, eşler arası uyum ve aile birliği, çocukların ve gençlerin gelişimi, aile ve toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli bireylere ve ailelere yönelik politikalar/hizmetler, ileri yaşta bireylere ve ailelerine yönelik politikalar/hizmetler, uluslararası koruma kapsamında ailelere yönelik politikalar/hizmetler, dezavantajlı ailelere yönelik politikalar konuları ulusal ölçekte ele alınacak.

Şurada, uygulanan ve uygulanabilecek kamu politikalarına, mevzuata, mevzuat hakkında değerlendirmelere ve analizlere yer veren bildirilere öncelik verilecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bir ülkede daha NATO'ya katıldıBir ülkede daha NATO'ya katıldıMakedonya'nın NATO'ya katılım protokolü Belçika'nın başkenti Brüksel'de imzalandı.
'Tokat atmış olabilirim, o kadar önemli değil''Tokat atmış olabilirim, o kadar önemli değil'Işık Eyigüngör'ü tokatladığı iddia edilen Aziz Yıldırım hakim huzuruna çıktı.
Ailenin güçlendirilmesi için yeni politikalar belirlenecekAilenin güçlendirilmesi için yeni politikalar belirlenecekAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bu yıl mayısta 7'ncisi düzenlenecek Aile Şurası'nın ana teması "Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Politikaları" olacak.
Macron'a 'sözde soykırım günü' tepkisi!Macron'a 'sözde soykırım günü' tepkisi!Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilanına, Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki geldi.
TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonuTÜBİTAK'ta FETÖ operasyonuKocaeli'de, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 mühendis, adliyeye sevk edildi.
Askeri hastanede büyük panik!Askeri hastanede büyük panik!Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde bir doktoru silahla rehin aldığı belirtilen kişi gözaltına alındı.
  • Bakan Albayrak: 2019 enteresan bir yıl olacak06 Şubat 2019 Çarşamba 11:34
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama06 Şubat 2019 Çarşamba 11:31
  • İlk miting o ilde olacak06 Şubat 2019 Çarşamba 11:28
  • FETÖ'nün sözde 'Yargı imamı'na istenen ceza belli oldu06 Şubat 2019 Çarşamba 10:31
  • Adalet Bakanı Gül'den mübaşirlere müjde06 Şubat 2019 Çarşamba 09:09
  • Diyanetin 9 bin 500 personel alım kararı Resmi Gazete'de06 Şubat 2019 Çarşamba 09:08
  • İhvan üyesi Hüseyin'in Darbeci Sisi'ye gönderilmesine tepki06 Şubat 2019 Çarşamba 08:58
  • Erdoğan ve Çipras ortak açıklama yaptı!05 Şubat 2019 Salı 19:44
  • Fırtına beklenen 5 ilçede okullar tatil edildi05 Şubat 2019 Salı 18:41
  • Sağlık Bakanı açıkladı: Bu hafta itibarıyla son bulacak05 Şubat 2019 Salı 17:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri