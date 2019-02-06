Yeni klüp kuruldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edecek.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda önceki gün yapılan kura çekimine katılan Cumhurbaşkanlığı Spor, mart ayının ortasında başlayacak 2. Amatör Küme 4. Grupta mücadele edecek.

Sahaya kırmızı beyaz veya turkuaz renklerdeki formalarla çıkması beklenen Cumhurbaşkanlığı Spor'un, T.C. Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu formalarda ‘logo' olarak kullanıp kullanmayacağı ise netleşmedi.



İdmanlarını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapması beklenen futbol takımı, maçlarını ise Sincan Stadı'nda oynayacak.



Takımda kimler oynayacak?

Cumhurbaşkanlığı'na yakın çevreler bu takımın Beştepe personelinden kurulacağını iddia etse de, Cumhurbaşkanlığı Spor'un özellikle hedefe ulaşmak için Ankara'daki futbol takımlarının altyapılarından yetişen isimleri kadrosuna katabileceği, böylelikle kısa süre içinde profesyonel yapıya kadar yükselecek bir organizasyonun kurulduğunu öne sürdüler.