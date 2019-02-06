Üniversite öğrencilerine harçlık müjdesi

İŞKUR'un yeni programı, öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını ve çalışma disiplini kazanmalarını amaçlıyor.

3 AY ÇALIŞACAKLAR

Programa göre; üniversite öğrencileri haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabilecek.

NASIL HESAPLANACAK

Üniversite öğrencilerine yönelik toplum yararına programlara lisans ve önlisans öğrencileri katılabilecek.

Katılımcıya, günlük asgari ücret miktarının gün sayısıyla çarpımıyla bulunan miktar ödenecek.

GÜNLÜK YEVMİYE 67 LİRA OLACAK

Üniversite öğrencilerine yönelik Toplum Yararına Programlar'ın uygulama süresi, haftada 3 gün olmak üzere günlük 8 saat şeklinde düzenlendi. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için 67.36 lira ödenecek. 36 gün çalışan, 2 bin 425 lira alacak.