06 Şubat 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu benim elimde değil

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ODTÜ Teknokent açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu benim elimde değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu benim elimde değil Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu benim elimde değil Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu benim elimde değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tıp, mühendislik ve hukuk gibi temel alanlarda eğitim kalitesinin yükseltilmesi acildir. Bu konuda Çin'i çok başarılı görüyorum. Samsung'u şöyle bir göreyim demiştim. Gittiğimde üniversite ile işbirliğini görünce hayran olmamak mümkün değil" dedi. Erdoğan, "Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz" ifadelerini sözlerine ekledi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için bu tarz merkezlerin olması ve çoğalması önemli. Artık hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Daha büyük hayaller için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Açılışını yaptığımız merkezimiz inşallah bu yönde yaptığımız adım olacaktır. ODTÜ başarılarıyla hep adından söz etmiştir. İdeolojik kavgalar elbete ODTÜ'yü de etkilemiştir. Buna rağmen marka değerini korumayı ve geliştirmeyi bilmiştir. ODTÜ'yü hep başarılarıyla ve yetiştirdiği kaliteli öğrencileriyle, bilim teknoloji faaliyetleriyle değerlendiriyoruz. Bu önemli eğitim kurumunu ülkemize kazandıranlara teşekkür ediyorum.

 

TİCARİ META HALİNE GELMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ

Üniversitelerimizi kürsel yarışta en büyük güç kaynağımız olarak görüyoruz. Bilimsel faaliyetlerin ürüne dönüşmesi elbete önemlidir. Ancak bilimin kendisinin ticari meta haline gelmesine izin vermemeliyiz. Bu anlamda yüksek öğretimde çok büyük atılımlar gerçekleştirdik. Yeni dönemde artık kaliteye niteliğe yoğunlaşmamız gerekiyor.

TÜM ÇALIŞMALARI YAKINDAN İZLİYORUM

Çok ideal bir yüksek öğrenim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi yüksek öğretim için büyük reformlar sağlıyor. Araştırma üniversitelerinden misyon farklılaşmasına kadar yapılan tüm çalışmaları izliyorum. Elde edilen sonuçları değerlendirerek sistemin işleyişine yansıtılacağına inanıyorum. Bazı vakıf üniversitelerimizin vakıf mantığıyla uyuşmayacak şekilde kazanç odaklı faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Bunun üzerinde hassasiyetle durulması gerekiyor. Tüm bu meseleleri önümüzdeki hal yoluna koyacak ve Türkiye'yi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokacağız.

İPİN UCU BAŞKALARINA GEÇECEK

Teknolojik bağımsızlık...Ver, üretiminden güvenliğine, bilişim teknolojiden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Yoksa ipin ucu başkalarına geçecektir. Teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten tasarlayan bir ülke konumuna gelmeliyiz. Teknoloji çok hızlı gelişiyorsa bizim ondan daha hızlı hareket etmemiz şarttır. Küresel rekabette öne geçebilmemiz için üniversitelerimizi de etkin şekilde kullanmalıyız.

BENİM TEK BAŞIMA YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY DEĞİL

Biz "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" diyerek yerimizi alıyoruz. Çin'de öğrenciler üniversiteden çıkıyor Samsung'a geliyor. Hem teorik hem pratik uygulama var. Burs diye bir sorun da yok, karşılığı veriliyor. Bunu bizi yapmamamız için hiçbir sebep yok.Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Üniversite-sanayi işbirliğini daha üst seviyelere taşımamız gerekiyor. Üniversitelerimiz ellerindeki kaynakları en doğru şekilde kullanarak Türkiye'nin gelişmesine katkı verdiklerinde oranda büyüyecektir. Bu benim tek başıma yapacağım bir şey değil.

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