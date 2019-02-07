İstanbul'da sekiz katlı bir bina çöktü!

İstanbul Kartal'da, 8 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.

İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Sema Sokak üzerindeki 7 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, 14 dairede kayıtlara göre 43 kişinin yaşadığını söyledi.

ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA 2 BAKAN OLAY YERİNE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çöken binanın bulunduğu Kartal'a gitti.

İSTANBUL VALİSİ: BİNANIN 3 KATI KAÇAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu Kaymakamımız arz etti" dedi.

Yerlikaya, "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 katlıya ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 kat kaçak yapıldığı ve iskansız olduğunu söylediler." açıklamasında bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan olay hakkında soruşturma başlattı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir" denildi.

Öte yandan, çöken binanın çevresindeki bazı binaların da tahliye edildiği belirtiliyor.

Yıkılan binanın Mart 2014'te çekilen görüntüsü

VALİ AÇIKLADI: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Kartal'da çöken binayla ilgili 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini 12 vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.

"9 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUKLA İLETİŞİM KURDUK"

Vali Yerlikaya ayrıca, enkaz altındaki 9 yaşında bir çocukla da iletişim kurulduğunu, çocukla konuşulduğunu ve kurtarılacağını söyledi.

"2 KİŞİYLE DAHA KONUŞUYORUZ"

Yerlikaya son durumla ilgili "Muhammet Alemdar'ımız, 9 yaşında, kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Dua edelim, onu oradan sağlıkla inşallah kurtaracağız. Enkazın altındaki 2 kişiyle daha konuşuyoruz, onları da inşallah kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, BAKANLAR SOYLU VE KURUM OLAY YERİNDE

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre - Şehircilik Bakanı Murat Kurum olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BİNALİ YILDIRIM: 4 VATANDAŞLA TEMAS KURULDU, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, hastanelerde tedavi ediliyor.

Durumları iyi. İki vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler.

Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, hastanelerde tedavi ediliyor. Durumları iyi. İki vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda.

5 aracın da enkaz altında kaldığı kaydedildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor...