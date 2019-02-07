Çöken binayla ilgili Vali Yerlikaya'dan yeni açıklama

Kartal'da çöken binayla ilgili belirli aralıklarla basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Kartal'da çöken binayla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yerlikaya 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini 12 vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi
SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazından 1'i ağır 4 kişinin daha kurtarıldığını duyurdu
7 BİNA BOŞALTILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kartal'da çöken binanın yanındaki binanın kurtarma alanına yıkılma ihtimali var. Çöken binanın yanındaki 7 bina tedbir amaçlı boşaltıldı