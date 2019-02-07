07 Şubat 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:36Güneş 08:02Öğle 13:23İkindi 16:08Akşam 18:34Yatsı 19:55
    • 8°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 102.584 0.13
  • Altın: 218,989 -0.07
  • Dolar: 5,2147 0.26
  • Euro: 5,9332 0.03

Müslüman ülkede okullarda namaz yasağı!

»
Cezayir Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit'in okullarda namaz kılınmasının cezalandırılmasına ilişkin açıklaması ülkede tartışmalara yol açtı.
Müslüman ülkede okullarda namaz yasağı!
Müslüman ülkede okullarda namaz yasağı! Müslüman ülkede okullarda namaz yasağı! Müslüman ülkede okullarda namaz yasağı!

Eğitim Bakanı Nuriye Bin Gabrit, Burc Buariric ilindeki ziyareti sırasında gazetecilerin, Fransa'nın başkenti Paris'teki Uluslararası Cezayir Okulu'nda bir öğrencinin kurum içinde namaz kıldığı gerekçesiyle cezalandırılması olayına ilişkin yöneltilen soruyu, "Öğrenciler, okullara eğitim için gidiyor, başka bir şey için değil. Bu uygulamanın (namaz) yeri okul değil, evdir." diye cevapladı.

 

TALİMAT GÖNDERDİ: OKULLARDAKİ MESCİTLERİ KAPATIN

Bu açıklamadan birkaç gün önce Eş-Şuruk gazetesinin haberine göre, Bin Gabrit düzenlenen bir toplantıda milli eğitim müdürlerine okullardaki ibadethanelerin kapatılması ve bu bölümlerin, eğitim kurumlarındaki sınıflara dönüştürülmesi talimatını verdi.

 

CEZAYİRLİ MÜSLÜMAN ALİMLER DERNEĞİ'NDEN TEPKİ

Cezayirli Müslüman Alimler Derneği, Bakan Bin Gabrit'in açıklamalarını kınayarak, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bu açıklama karşıtı kampanya başlattı.

"BU UYGULAMA SİYONİST HAPİSHANELERİNDE BİLE YOK!"

Dernek Başkanı Abdurrazık Kasum, El-Basair gazetesinde konuya ilişkin kaleme aldığı makalede, bu uygulamanın, Siyonist hapishanelerinde, faşist rejimlerde bile yapılmadığına işaret ederek, bu durumun Cezayirli anne-babalar ile Fransa'daki Cezayirlilerin kendi devletlerine karşı bir tutum alabileceğine dikkati çekti.

Dernek tarafından yayımlanan başka bir bildiride ise 1991'de çıkan eğitim kurumları yönetmeliğinin 21'inci maddesine göre eğitim kurumlarında yönetimin ibadet mekanı tahsis etmesi gerektiği hatırlatıldı. 

DİN İŞLERİ BAKANI YALANLADI

Din İşleri Bakanı Muhammed İsa ise düzenlediği basın toplantısında, eğitim kurumlarında namaz yasağı olduğuna ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.

Eğitim kurumlarında İslami inancın hedef alındığına ilişkin haberleri kabul etmediğini söyleyen İsa, Din İşlerinden Sorumlu Bakanlığın, İslam eğitimiyle ilgili öğrencilere yönelik metinlerin hazırlanmasında Eğitim Bakanlığı'yla birlikte devamlı çalışma içinde olduğunu aktardı.

EĞİTİM BAKANI DAHA ÖNCE DE "BESMELE'Yİ KALDIRALIM" DEMİŞTİ

Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit, daha önce de dini derslere ait olanlar dışında okul kitaplarının girişinde yer alan besmelenin kaldırılması kararını öne sürmüştü. Cezayir'de Eğitim Bakanlığının okul kitaplarının girişinde yer alan "besmele" ibaresinin kaldırılması kararı, ülkedeki "okullarda Arap-İslam kimliğinin silinmeye çalışıldığı" tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Müslüman ülkede okullarda namaz yasağı!Müslüman ülkede okullarda namaz yasağı!Cezayir Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit'in okullarda namaz kılınmasının cezalandırılmasına ilişkin açıklaması ülkede tartışmalara yol açtı.
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildiVenezuela'da ABD silahları ele geçirildiVenezuela Kamu Güvenliği Bakanlığı, Valencia kentindeki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoda ABD'nin Miami kentinden gönderilen çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
AB'den Alman devine izin çıkmadıAB'den Alman devine izin çıkmadıAB, Siemens'in, Alstom firmasının demiryolu sektöründeki faaliyetlerini satın almasına izin vermedi
İslam hariç her dine hoşgörülüİslam hariç her dine hoşgörülüDünya, ülkesindeki camileri ve imamları yakın takibe alan BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in, Papa önünde el pençe divan durmasını konuşuyor. Fransız yazar, Zayed için, “İslam hariç her dine hoşgörülü” yorumunu yaptı.
Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi bölünmüş olarak gösterdiPompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi bölünmüş olarak gösterdiABD, Venezuela'da darbe ısrarını sürdürürken, skandal bir paylaşıma imza attı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun paylaştığı haritada Türkiye'nin bölünmüş olarak resmedilmesi tepkiye yol açtı.
Maduro'dan çok sert açıklama!Maduro'dan çok sert açıklama!Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesindeki rejim değişikliği isteğini yerine getirerek ülkesine ihanet etmeyeceğini söyledi.
  • S. Arabistan ve BAE, silahları onlara vermiş05 Şubat 2019 Salı 09:19
  • Başimam'dan Papa'ya sıcak karşılama!05 Şubat 2019 Salı 09:12
  • Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem05 Şubat 2019 Salı 07:40
  • Rusya'dan tehlikeli uyarı!05 Şubat 2019 Salı 06:55
  • Ülkeyi terk etmesi için toplandılar05 Şubat 2019 Salı 06:53
  • Osmanlı'ya işgalci diyenlere bakın! Tarih bu kareyi yazacak!05 Şubat 2019 Salı 06:50
  • Bir çağrı daha geldi: Çekil!05 Şubat 2019 Salı 06:47
  • İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu05 Şubat 2019 Salı 06:42
  • BM Venezuela kararını dünyaya duyurdu05 Şubat 2019 Salı 06:39
  • Guaido tutuştu! AB'ye çağrı yaptı04 Şubat 2019 Pazartesi 23:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri