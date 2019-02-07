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Türkiye'yi tehdit ettiler!

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CIA’nin gölge kuruluşu Stratfor, Fırat’ın doğusu için operasyon hazırlığı yapan Türkiye’yi tehdit etti.
Türkiye'yi tehdit ettiler!
Türkiye'yi tehdit ettiler! Türkiye'yi tehdit ettiler! Türkiye'yi tehdit ettiler!

ABD gizli servisi CIA'nın gölge kuruluşu olarak bilinen Stratfor Araştırma Merkezi, Suriye'deki PKK/PYD'li teröristleri temizlemek için Türkiye'nin operasyona başlaması halinde uygulanabilecek senaryoları masaya yatırdı. "Türkiye Suriye kuzeyindeki PKK/PYD'ye müdahale ederse ABD nasıl bir adım atabilir?" sorusuna cevap arayan Stratfor, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisine yönelik kirli hazırlığı da deşifre etti. Skandal analizde Türkiye'ye ekonomik yaptırımlarla ağır zararlar verilebileceği iddia edildi. Aslında Ankara'nın Washington'a ticari yönden bağımlı olmadığını da gözler önüne seren raporuyla Stratfor, ABD yönetimine şu 'tavsiyelerde' bulundu:

 

LİRAYI HEDEF ALALIM

"Türkiye'ye yatırımı engellemek ve tüketici güvenini yok etmek için birden çok kalemde yaptırım uygulanmalı. Türkiye'yi cezalandırmak için ihracatta vergi artırımları kullanılabilir. Sadece alüminyum ve çelik üzerinden yaptırım bile lirada büyük düşüşlere neden olmuştu. ABD'li politikacılar zaten Türkiye'ye üzerinde ticari baskı kurmak için istekli olduklarını Brunson olayının ardından kanıtlamıştı."

 

TİCARETE BASKI YAPALIM

"Türkiye'nin yoğun ihracat ve ithalat yaptığı partnerleri hedef alınmalı. Stratejik ticaret vergileri artırılarak Türkiye'nin Rusya, Venezuela, İran ve Çin ile yaptığı ticaret baskılanabilir. Böylece Türk ekonomisinin geleceğinde belirsizlikler oluşturularak dış yatırımlar kesilebilir."

TÜRK HAVA YOLLARI HEDEFTE

"ABD'de Türk inşaat şirketleri bulunmadığı için direkt olarak inşaat sektörü hedef alınamaz ancak Türk Hava Yolları için durum farklı. Türk Hava Yolları'na tedbirler uygulanarak ABD'ye uçuşlardan elde ettiği yıllık kazancının yüzde 10,6'sı baltalanabilir."

PAMUK VERME TEKSTİLİ VUR

"Türkiye'nin büyüme ve istihdamına öncülük eden sektörlere baskı yapılmalı. Türkiye pamuk alımında ABD'ye bağımlı; pamuğun yüzde 25'ini ABD'den alıyor ve eğer Başkan Trump pamuk ihracatını durdurursa Türk tekstil sektörünün üretimine engel olarak sektöre ciddi hasarlar verilebilir."

LİSTEDE TÜTÜN DE VAR

"Tarım Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılası(GSYH)'nın sadece yüzde 6'sını oluşturmasına karşın, Türk nüfusunun yüzde 20'si bu sektörde çalıştığı için stratejik önemi bulunuyor. ABD'nin aldığı tütünün yüzde 8'i Türkiye'den geliyor. Bu az görünebilir ancak tütün Türkiye'de yoğun işçilikle üretiliyor. Bu ihracatın kesilmesi kırsaldaki birçok kişiyi etkileyecektir ki, bu kırsal kesim, Erdoğan'ın partisi AK Parti'nin en çok oy aldığı kesimdir."

Darbeden tanıyoruz
ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratfor doğrudan Pentagon, CIA ve NSA gibi istihbarat kuruluşlarının kadrolarını bünyesinde barındıran bir araştırma merkezi. Amerikan ajanlarının kuruma düzenli raporlama yaptığı Wikileaks'in gizli belgeleri ifşa etmesiyle ortaya çıkmıştı. Stratfor, 15 Temmuz darbe girişimi yaşanırken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a giden uçağının rotasını paylaşarak darbecilere adeta yol göstermişti.

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