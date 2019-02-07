07 Şubat 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:36Güneş 08:02Öğle 13:23İkindi 16:08Akşam 18:34Yatsı 19:55
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 102.584 0.13
  • Altın: 219,108 -0.02
  • Dolar: 5,2147 0.26
  • Euro: 5,9332 0.03

Meteoroloji uyardı! Donacağız

»
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye sağanak ve kar yağışının etkisi altında.
Meteoroloji uyardı! Donacağız
Meteoroloji uyardı! Donacağız Meteoroloji uyardı! Donacağız Meteoroloji uyardı! Donacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege haricinde tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların; öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya’nın batı ilçeleri ile Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

 

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) İç Anadolu’nun güneyinde güneydoğu yönlerden; Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya’nın batı ilçeleri ile Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) İç Anadolu’nun güneyinde güneydoğu yönlerden; Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 

ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 

IZMIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yağmur, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli olduKartal'da çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli olduİstanbul Valiliği, hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşın kimliğini kamuoyu ile paylaştı.
Ruhani'den ABD çıkışı! Kabul etmeye hazırız!Ruhani'den ABD çıkışı! Kabul etmeye hazırız!İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Eğer ABD geçmişte İran'a yaptığı müdahalelerden dolayı özür dilerse kabul etmeye hazır olduklarını' söyledi.
AK Parti'den Fransa'ya sert cevap!AK Parti'den Fransa'ya sert cevap!AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa’nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad’da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir' dedi.
"Görev gücü kuruldu""Görev gücü kuruldu"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kurulduğunu açıkladı
Meteoroloji uyardı! DonacağızMeteoroloji uyardı! DonacağızMeteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye sağanak ve kar yağışının etkisi altında.
ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellikASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellikTürk F-16 uçakları elektronik koruma kalkanına kavuştu. Kendisine yönelen radar sinyali ve füze tehdidini algılayıp pilotu uyaran SPEWS-II, elektronik karıştırma yaparak uçağı farklı yerde gösterebiliyor.
  • Türkiye'yi tehdit ettiler!07 Şubat 2019 Perşembe 08:13
  • Çöken binayla ilgili Vali Yerlikaya'dan yeni açıklama07 Şubat 2019 Perşembe 06:19
  • İstanbul'da sekiz katlı bir bina çöktü!07 Şubat 2019 Perşembe 06:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu benim elimde değil06 Şubat 2019 Çarşamba 15:49
  • Ticaret Bakanlığı'ndan 5 ilde denetim06 Şubat 2019 Çarşamba 15:31
  • "Artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak"06 Şubat 2019 Çarşamba 14:40
  • Üniversite öğrencilerine harçlık müjdesi06 Şubat 2019 Çarşamba 14:37
  • Yeni klüp kuruldu!06 Şubat 2019 Çarşamba 14:27
  • Bir ülkede daha NATO'ya katıldı06 Şubat 2019 Çarşamba 14:00
  • 'Tokat atmış olabilirim, o kadar önemli değil'06 Şubat 2019 Çarşamba 13:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri