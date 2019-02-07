Meteoroloji uyardı! Donacağız

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye sağanak ve kar yağışının etkisi altında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege haricinde tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların; öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya’nın batı ilçeleri ile Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) İç Anadolu’nun güneyinde güneydoğu yönlerden; Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya’nın batı ilçeleri ile Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) İç Anadolu’nun güneyinde güneydoğu yönlerden; Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



IZMIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yağmur, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.



SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı



GAZIANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı