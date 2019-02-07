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Aslan yolu yarıladı!

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Aslan yolu yarıladı!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
Aslan yolu yarıladı! Aslan yolu yarıladı! Aslan yolu yarıladı!


Galatasaray ile Hatayspor, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray'a yarı final yolunda 2-0'lık avantajı getiren golleri 7. dakikada yeni transfer Christian Luyindama ve 90+2'de Sofiane Feghouli attı.

 

Hatayspor'da kaleci Ömer Alıcı, 41. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Yarı finale çıkacak takımın belli olacağı rövanş maçı 26/27/28 Şubat tarihlerinden birinde Hatay'da oynanacak.

 

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: İsmail Çipe, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk (Dk. 46 Belhanda), Fernando, Selçuk İnan (Dk. 73 Mitroglou), Yunus Akgün, Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 84 Feghouli)

Hatayspor: Ömer Alıcı, Mehmet Dingil, Yusuf Abdioğlu, Soner Örnek, Yasin Güreler, Kubilay Sönmez, Nimaga (Dk. 74 Maiga), Korkishko, Selim Ilgaz (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Gomis (Dk. 43 Akın Alkan), Mirkan Aydın

Goller: Dk. 7 Luyindama, Dk. 90+2 Feghouli (Galatasaray) 

Kırmızı kart: Dk. 41 Ömer Alıcı (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Kubilay Sönmez (Hatayspor), Dk. 65 Luyindama, Dk. 87 Belhanda (Galatasaray)

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