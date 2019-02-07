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AK Parti'den Fransa'ya sert cevap!

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AK Parti'den Fransa'ya sert cevap!
AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa’nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad’da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir' dedi.
AK Parti'den Fransa'ya sert cevap! AK Parti'den Fransa'ya sert cevap! AK Parti'den Fransa'ya sert cevap!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Macron’un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkındaki asılsız iddiaları esas alan kararını kınıyoruz." dedi.

"FRANSA ÖNCE BU 10 ÜLKEYLE YÜZLEŞSİN"

"Siyasi çıkar lobilerini memnun etmek adına Macron’un attığı bu adım, diyaloğu engeller niteliktedir." ifadelerini kullanan Çelik, "Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa’nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad’da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Çelik, "Macron tarihle yüzleşmeyi siyaset konusu yapmak istiyorsa, kendi ülkesinin tarihiyle yüzleşmeyi tercih etmelidir." ifadelerini kullandı.

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