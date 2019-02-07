Dünya devinde deprem!

Apple'ın şirketin CEO'su Tim Cook'tan bile daha fazla kazanan perakende bölümü direktörü Angela Ahrendts istifa kararı aldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan üst düzey bir ayrılık haberi geldi.



Şirketin 2014 yılında transfer ettiği ve maaşının Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan bile fazla olmasıyla pek çok kez gündeme gelen parakentde bölümü direktörü Angela Ahrendts (58) görevinden ayrılma kararı aldı.

Apple'a transfer olduğu yıl ABD basınında yer alan haberlere göre, Angela Ahrendts'in yıllık kazancı şirketin CEO'su Tim Cook'tan 11 milyon dolar fazla olacak şekilde belirlendi.



APPLE'DAN 170 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ



Yine ABD basınında yer alan haberlere göre, 58 yaşındaki yönetici yaklaşık 5 yıl görev aldığı Apple'dan bonuslar ile birlikte 170 milyon dolar kazandı.

Tim Cook, Apple'ın kurucularından olan Steve Jobs'un hayatını kaybetmesinin ardından, 2011 yılında Apple'In CEO'su olmuştu.

Tim Cook, Apple'ın kurucularından olan Steve Jobs'un hayatını kaybetmesinin ardından, 2011 yılında Apple'In CEO'su olmuştu.

MAĞAZA SAYISINI YÜZDE 25 ARTIRDI



Görev süresi boyunca Apple'ın faaliyet alanıda bulunan ülkelerdeki mağaza sayısını yüzde 25 artıran Ahrendts, son dönemdeki düşüşün sorumlusu olarak lanse edilen isimlerden birisiydi.

BURBERRY'DEN TRANFER OLMUŞTU



Ahrendts 2014 yılında giyim ve kozmetik devi Burberry'de çalışırken aldığı rekor transfer teklifi sonrası Apple'a geçmişti.