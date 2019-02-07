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Hatayspor'dan tepki! 'Luyindama atılmalıydı'

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Hatayspor'dan tepki! 'Luyindama atılmalıydı'
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın ilk yarıda kesinlikle kırmızı kart görmesi gerektiğini söyl
Hatayspor'dan tepki! 'Luyindama atılmalıydı' Hatayspor'dan tepki! 'Luyindama atılmalıydı' Hatayspor'dan tepki! 'Luyindama atılmalıydı'


GİRİŞ 07.02.2019 00:00 GÜNCELLEME 07.02.2019 00:01

İlhan Palut, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısına, babası vefat eden Fatih Terim'e başsağlığı dileyerek sözlerine başladı. 

 

Galatasaray maça çok agresif ve istekli başladığını belirten Palut, şu ifadeleri kullandı:

"İlk 10 dakika buna karşılık vermekte zorlandık. Bu süre içerisinde duran toptan golü yedik ve geriye düştük. Daha sonra oyunu toparladık ama yaptığımız pas hataları üçüncü bölge etkinliğimizi azalttı. İlk yarıda iki kırılma anı vardı. Bir tanesi VAR'dan Galatasaray stoperinin oyunda kaldığı pozisyon, ikincisi bizim kalecimizin oyundan ihraç edildiği pozisyon. Uzunca bir süre Galatasaray'a karşı 10 kişi mücadele ettik. Oyuncularım sahaya karakter koydular. İkinci yarı bir kişi eksik üçüncü bölge etkinliğini ilginç bir şekilde yakaladık. Son dakikada da 2-0 yapan golü buldular. Bu bizim adımıza üzücüydü. Galatasaray gibi bir takıma karşı 2-0'ın altından kalkmak kolay değil ama imkansız da değil. Elimizden geleni yapacağız. Turu geçmek için tüm potansiyelimizi ortaya koyacağız. 1-0'lık yenilgileri daha önce Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarında çevirebilmiştik ama 2-0 zor. Zor ama imkansız değil. İkinci maça prestij amacıyla çıkmayacağız. Taraftarımızı mutlu etmek isteyeceğiz. Turun kolay olmadığını biliyorum." 

 

Luyindama'nın ilk yarıda Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde izlenen pozisyonunun hatırlatılması üzerine ise Palut şöyle konuştu:

"Büyük takım arabeski yapmak istemiyorum. Ben hem hakem bakarken seyrettim hem de maçtan sonra seyrettiğimde bana göre kırmızı karttı. Luyindama'nın topla oynama şansı kalmadı ve kaptırdığı topun telaşıyla Korkishko'nun üzerine vücuduyla şarj yaptı. Bana sorarsanız tartışmasız kırmızı kart, yüzde yüz kırmızı kart. Başka hiçbir açıklaması yok. Hakem öyle değerlendirmiştir, kuralları bizden daha iyi biliyorlar. Yüzde birlik bile başka bir karar asla olamaz. Yüzde yüz kırmızı kart ama hakemin kararına da saygı duyuyoruz."

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