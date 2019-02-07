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Bakan Pakdemirli: Aracı sayısı azaltılacak

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önümüzdeki haftadan itibaren gerekli aksiyonun alınacağını ve aracı sayısının azaltılacağını söyledi.
Bakan Pakdemirli: Aracı sayısı azaltılacak
Bakan Pakdemirli: Aracı sayısı azaltılacak Bakan Pakdemirli: Aracı sayısı azaltılacak Bakan Pakdemirli: Aracı sayısı azaltılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TRT Haber'de açıklamada bulunuyor.

 

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz yeni dönemde Gıda Komitesini çok iyi çalıştırıyoruz. Çok hızlı oturup çok hızlı kararlar alıyoruz. Bu anlamda tarım ve hayvancılığa verilen önem bu dönemde artmıştır.

Bizim ana görevimiz üreticidir. Biz tohumdan çatala gelen süreçte iki tane kendimize ilke edindik. Üreticimizi koruyacağız, tüketicimizi kollayacağız.

ARACI SAYISI AZALTILIYOR

Tohumdan çatala kadar olan zincirde bizim geleneksel bir yapımız var. Tanzim satışla ilgili bir aksiyon almamız söz konusu olabilir. Tüm ürünlerin yer aldığı bir yer olabilir. Gerekli aksiyonu önümüzdeki haftadan itibaren alacağız, aracı sayısını azaltacağız.

HAL YASASI DEVREYE GİRİYOR

Hal yasası önümüzdeki aylarda devreye girecek. Perakende yasasını da ele almamız gerekiyor. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili çalışıyor.

KENEVİRİN ÇOK FAYDASI OLACAK

Keneviri uyuşturucu madde olarak görmemek lazım. Tohumu yağlı tohumdur, yenilebilir yağlardandır. Türkiye'nin sanayisine kenevirin çok faydası olacak.

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