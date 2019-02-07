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izmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

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İzmir'de düzenlenen terör operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
izmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı
izmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı izmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı izmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü  PKK/KCK ile bazı sol terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda hareket  ettikleri öne sürülen 16 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı  düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman  ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar  sürüyor.

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