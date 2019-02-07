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İngilizler yazdı: İstanbul'da gizli deprem! Ruhumuz bile duymamış

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İngiliz basını, 2016 yılında İstanbul'un birkaç kilometre güneyinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu yazdı. Araştırmacılara göre 2016'daki bu yavaş deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yeniden hareketlenmesi anlamına gelebilir.
İngilizler yazdı: İstanbul'da gizli deprem! Ruhumuz bile duymamış
İngilizler yazdı: İstanbul'da gizli deprem! Ruhumuz bile duymamış İngilizler yazdı: İstanbul'da gizli deprem! Ruhumuz bile duymamış İngilizler yazdı: İstanbul'da gizli deprem! Ruhumuz bile duymamış

İngiliz The Guardian gazetesi, 2016 yılı yaz aylarında İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadığını yazdı. "Earth and Planetary Science Letters" adlı jeoloji yayınında yer alan makaleye dayandırılan haberde "yavaş deprem" olarak adlandırılan bu sarsıntının yaklaşık 50 güne yayıldığı belirtiliyor. Deprem'in merkez üssünün, İstanbul'un birkaç kilometre güneyi olduğu, bu depremi bölgede inceleme amaçlı bir sondaj deliğindeki gerilme-ölçerden elde edilen veriyle saptadığı detaylarına yer veriliyor.

Deprem uzmanı Patricia Martinez-Garzon başkanlığındaki ekibin araştırmasına göre eğer bu yavaş deprem bir seferde enerjisini açığa çıkarsaydı, o zaman 5.8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana gelmiş olacaktı. Araştırmacılara göre 2016'daki bu yavaş deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yeniden hareketlenmesi anlamına gelebilir. Garzon, "Bu, fay hattının diğer parçalarını kırılmaya yaklaştırmış olabilir, ancak resmin tamamını görmek için daha fazla veriye ihtiyacımız var" dedi.

 

Jeologlara göre Türkiye üzerinde gerilme, Asya kıtasının Avrupa'ya ilerlemesinden dolayı doğudan batıya hareket ediyor.

YAVAŞ DEPREM NEDİR?

Yavaş depremler, yer sarsıntısı sonucu enerjinin saniyelerden dakikalara değil, saatlerden aylara uzanan sürelerde açığa çıkması olarak tanımlanıyor.

KAYNAK: NTV

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