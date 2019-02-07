Bakan Albayrak: Haftaya başlıyor, belediyeler satacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak. Sivri biber, patlıcan Türkiye bunu mu konuşacak, birileri stokluyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Gıda fırsatçılıklarıyla ilgili konuşan Bakan Albayrak, 'Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak' dedi. Seracılıkla ilgili yeni bir paket açıklayacaklarını belirten Albayrak, "Dönüşümü çok hızlı şekilde göreceğiz. Seraların yenilenmesi ve kredileriyle ilgili Ziraat Bankası detaylıca açıklayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

Son 16 yılda Türkiye'de çok önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Sosyal sektörlerle birlikte çok önemli mesafeler ilerledi. 30 milyar dolarlardan 170 milyar dolarlara ihracat rakamlarını hep birlikte gerçekleştirdik.

HAKSIZ SPEKÜLATİF SALDIRILARA MARUZ KALDIK

Yeni başarı hikayesini tüm Türkiye olarak yazacağız. Dünyada belirsizliklerin artığı, Avrupa'nın Çin'in yavaşlamaya başladığı bir dönemde bizler ihraç eden siz ihracatçılarımızla birlikte çok daha fazla çalışacağız. Birilerinin tehdit olarak tanımladığı bu dönemde küresel ticaretin yükselen yıldızı haline geleceğiz. Ağustos ve eylül aylarında küresel finansal anlamda haksız spekülatif saldırılara maruz kalmış bir ülkeyiz. 2018'i bir tecrübe, ders çıkarma, güçlendirme yılı olarak geride bıraktık.

ŞUBAT AYI OCAKTAN ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Çözüm üretmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Göreceksiniz şubat, mart arkasından nisan, mayıs aylarında reel sektörün likidite açısından çok rahatladığı, eylül döneminden kurtulmaya başladığı bir dönem olacağını göreceksiniz. BDDK, Bankalar Birliği... Şubat ayı ocaktan çok daha iyi olacak.

FELAKET TELLALLIĞI YAPIYORLAR

Şimdi yapısal dönüşümleri hayata geçirme zamanı. Yüzde 40'lara 50'lere ulaşan faizin 20'lere indiğini görüyoruz. Yeterli değil. Hayalperest değiliz gerçeği doğru okuyacağız. Birileri felaket tellallığı yapıyor... Neden... Farklı siyasal algısıyla hareket etse de, bugünün dünden, yarının bugünden daha iyi olduğunu çok net görüyoruz.

HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLACAK

İhracatçılar olarak siz gösteriyorsunuz. Yok stoklar var... Bu ezberler nasıl bozuluyor. Birden fazla reaksiyonla, para politikaları, ihracat politikaları, çok güçlü adımlar atılıyor. Böyle bir iklimde bile bu tablo bu yılın her geçen gününde çok daha iyileşecek. Bundan en ufak şüpheniz olmasın. Tüm kamu kurumlarımız, bankalarımız, iş dünyası temsilcilerimiz belki de hiç olmadığı kadar yoğun iletişim içinde hareket ediyoruz. Türkiye bugün 39 kalem üründe 1 milyar doların üzerinde, 33 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir ülkeyiz.

2019'A UMUTLU BİR GİRİŞ YAPTIK

Küresel koşulların zorlaştığı dünya açısından zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte çok güçlü ve önemli dengelenme süreci ortaya koyuldu. Ekonomideki kırılganlıklarımızın başında gelen enflasyonla mücadele. Hamdolsun enflasyonla mücadelede beklediğimiz düşüş süreci net bir şekilde ortaya koyuldu. Devam ediyoruz. 2019 yılına umutlu bir giriş yaptık. Gıda tarafının negatif etkisi olmasaydı. Son 20 yılın en yüksek tek ayı geldi, gıdada. Aralıkla aynı gerçekleşse enflasyon eksi 0,43, yıllıkta 18,85 yapacaktı. Adımlarımız çok güçlü reaksiyon göstermeye başladı.

SEBZE-MEYVE SATIŞINI BELEDİYELER YAPACAK

Mayıs ayında 87,2 milyar dolarda gerçekleşen dış ticaret açığı da düştü. 2018'de sizlerin katkısıyla ihracat rakamında en yükseğini gördük. Dengelenme döneminde güçlü bir borçlanma stratejisini ortaya koymaya devam ediyoruz. Dengelenme döneminde güçlü bir borçlanma stratejisini ortaya koymaya devam ediyoruz. Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak. Sivri biber, patlıcan Türkiye bunu mu konuşacak, birileri stokluyor. Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz.

DETAYLARI ZİRAAT BANKASI AÇIKLAYACAK

Seracılık özellikle kış aylarında eko sisteme, ticarete, vatandaşın mutfağına böyle bir noktada bulunmaması için paket açıklayacağız. Dönüşümü çok hızlı şekilde göreceğiz. Seraların yenilenmesi ve kredileriyle ilgili Ziraat Bankası detaylıca açıklayacak. Bazıları bürokratik detayları soruyor. Onları da çözeceğiz. Jeotermal açısından organize bölgeler oluşturacağız. Altyapıyı tamamlayacağız. Bu bölgelerdeki seralar için kredilerle geri dönüş alacak. Jeotermal kaynaklarımızı bu noktada daha etkin kullanmış olacağız. Gerek yatırım kredilerinde, gerek kredilimitlerinde, gerek işletme kredilerinde daha üst noktaya gideceğiz. Ziraat Bankası yarın Antalya'da modern seracılıkla ilgili paketi açıklayacak.

YAPISAL ADIMLARI DEVREYE ALACAĞIZ

Özellikle önümüzdeki kış bu konuda Türkiye gündeminde olmaması için sektör desteği, kapasite noktasında yasanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için sahada olacağız. Ürün üretim tüm bu planlamanın yanı sıra yapısal adımları devreye alacağız.