07 Şubat 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:36Güneş 08:02Öğle 13:23İkindi 16:08Akşam 18:34Yatsı 19:55
    • 10°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 102.342 -0.24
  • Altın: 220,335 0.54
  • Dolar: 5,2447 0.58
  • Euro: 5,9490 0.27

Bakan Albayrak: Haftaya başlıyor, belediyeler satacak

»
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak. Sivri biber, patlıcan Türkiye bunu mu konuşacak, birileri stokluyor" dedi.
Bakan Albayrak: Haftaya başlıyor, belediyeler satacak
Bakan Albayrak: Haftaya başlıyor, belediyeler satacak Bakan Albayrak: Haftaya başlıyor, belediyeler satacak Bakan Albayrak: Haftaya başlıyor, belediyeler satacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Gıda fırsatçılıklarıyla ilgili konuşan Bakan Albayrak, 'Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak' dedi. Seracılıkla ilgili yeni bir paket açıklayacaklarını belirten Albayrak, "Dönüşümü çok hızlı şekilde göreceğiz. Seraların yenilenmesi ve kredileriyle ilgili Ziraat Bankası detaylıca açıklayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

 

Son 16 yılda Türkiye'de çok önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Sosyal sektörlerle birlikte çok önemli mesafeler ilerledi. 30 milyar dolarlardan 170 milyar dolarlara ihracat rakamlarını hep birlikte gerçekleştirdik. 

HAKSIZ SPEKÜLATİF SALDIRILARA MARUZ KALDIK

Yeni başarı hikayesini tüm Türkiye olarak yazacağız. Dünyada belirsizliklerin artığı, Avrupa'nın Çin'in yavaşlamaya başladığı bir dönemde bizler ihraç eden siz ihracatçılarımızla birlikte çok daha fazla çalışacağız. Birilerinin tehdit olarak tanımladığı bu dönemde küresel ticaretin yükselen yıldızı haline geleceğiz. Ağustos ve eylül aylarında küresel finansal anlamda haksız spekülatif saldırılara maruz kalmış bir ülkeyiz. 2018'i bir tecrübe, ders çıkarma, güçlendirme yılı olarak geride bıraktık. 

ŞUBAT AYI OCAKTAN ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Çözüm üretmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Göreceksiniz şubat, mart arkasından nisan, mayıs aylarında reel sektörün likidite açısından çok rahatladığı, eylül döneminden kurtulmaya başladığı bir dönem olacağını göreceksiniz. BDDK, Bankalar Birliği... Şubat ayı ocaktan çok daha iyi olacak. 

FELAKET TELLALLIĞI YAPIYORLAR

Şimdi yapısal dönüşümleri hayata geçirme zamanı. Yüzde 40'lara 50'lere ulaşan faizin 20'lere indiğini görüyoruz. Yeterli değil. Hayalperest değiliz gerçeği doğru okuyacağız. Birileri felaket tellallığı yapıyor... Neden... Farklı siyasal algısıyla hareket etse de, bugünün dünden, yarının bugünden daha iyi olduğunu çok net görüyoruz. 

HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLACAK

İhracatçılar olarak siz gösteriyorsunuz. Yok stoklar var... Bu ezberler nasıl bozuluyor. Birden fazla reaksiyonla, para politikaları, ihracat politikaları, çok güçlü adımlar atılıyor. Böyle bir iklimde bile bu tablo bu yılın her geçen gününde çok daha iyileşecek. Bundan en ufak şüpheniz olmasın. Tüm kamu kurumlarımız, bankalarımız, iş dünyası temsilcilerimiz belki de hiç olmadığı kadar yoğun iletişim içinde hareket ediyoruz. Türkiye bugün 39 kalem üründe 1 milyar doların üzerinde, 33 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir ülkeyiz. 

2019'A UMUTLU BİR GİRİŞ YAPTIK

Küresel koşulların zorlaştığı dünya açısından zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte çok güçlü ve önemli dengelenme süreci ortaya koyuldu. Ekonomideki kırılganlıklarımızın başında gelen enflasyonla mücadele. Hamdolsun enflasyonla mücadelede beklediğimiz düşüş süreci net bir şekilde ortaya koyuldu. Devam ediyoruz. 2019 yılına umutlu bir giriş yaptık. Gıda tarafının negatif etkisi olmasaydı. Son 20 yılın en yüksek tek ayı geldi, gıdada. Aralıkla aynı gerçekleşse enflasyon eksi 0,43, yıllıkta 18,85 yapacaktı. Adımlarımız çok güçlü reaksiyon göstermeye başladı. 

SEBZE-MEYVE SATIŞINI BELEDİYELER YAPACAK

Mayıs ayında 87,2 milyar dolarda gerçekleşen dış ticaret açığı da düştü. 2018'de sizlerin katkısıyla ihracat rakamında en yükseğini gördük. Dengelenme döneminde güçlü bir borçlanma stratejisini ortaya koymaya devam ediyoruz. Dengelenme döneminde güçlü bir borçlanma stratejisini ortaya koymaya devam ediyoruz. Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak. Sivri biber, patlıcan Türkiye bunu mu konuşacak, birileri stokluyor. Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. 

DETAYLARI ZİRAAT BANKASI AÇIKLAYACAK

Seracılık özellikle kış aylarında eko sisteme, ticarete, vatandaşın mutfağına böyle bir noktada bulunmaması için paket açıklayacağız. Dönüşümü çok hızlı şekilde göreceğiz. Seraların yenilenmesi ve kredileriyle ilgili Ziraat Bankası detaylıca açıklayacak. Bazıları bürokratik detayları soruyor. Onları da çözeceğiz. Jeotermal açısından organize bölgeler oluşturacağız. Altyapıyı tamamlayacağız. Bu bölgelerdeki seralar için kredilerle geri dönüş alacak. Jeotermal kaynaklarımızı bu noktada daha etkin kullanmış olacağız. Gerek yatırım kredilerinde, gerek kredilimitlerinde, gerek işletme kredilerinde daha üst noktaya gideceğiz. Ziraat Bankası yarın Antalya'da modern seracılıkla ilgili paketi açıklayacak. 

YAPISAL ADIMLARI DEVREYE ALACAĞIZ

Özellikle önümüzdeki kış bu konuda Türkiye gündeminde olmaması için sektör desteği, kapasite noktasında yasanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için sahada olacağız. Ürün üretim tüm bu planlamanın yanı sıra yapısal adımları devreye alacağız. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Kurum: Göçük altından sesler alıyoruzBakan Kurum: Göçük altından sesler alıyoruzÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Göçük altından sesler alıyoruz, inşallah o vatandaşlarımızı da kurtaracağız." dedi.
Bakan Albayrak: Haftaya başlıyor, belediyeler satacakBakan Albayrak: Haftaya başlıyor, belediyeler satacakHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak. Sivri biber, patlıcan Türkiye bunu mu konuşacak, birileri stokluyor" dedi.
Oyuncu Bade İşçil: 'Fakire tipim müsait değil'Oyuncu Bade İşçil: 'Fakire tipim müsait değil'Oyuncu Bade İşçil: 'Fakire tipim müsait değil'
İşte FETÖ'nün yargıya ilk yerleştirdiği 7 isimİşte FETÖ'nün yargıya ilk yerleştirdiği 7 isimEski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, FETÖ'nün yargıya yerleştirdiği ilk 7 isim ortaya çıktı.
İngilizler yazdı: İstanbul'da gizli deprem! Ruhumuz bile duymamışİngilizler yazdı: İstanbul'da gizli deprem! Ruhumuz bile duymamışİngiliz basını, 2016 yılında İstanbul'un birkaç kilometre güneyinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu yazdı. Araştırmacılara göre 2016'daki bu yavaş deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yeniden hareketlenmesi anlamına gelebilir.
izmir'de terör operasyonu: 13 gözaltıizmir'de terör operasyonu: 13 gözaltıİzmir'de düzenlenen terör operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
  • Bakan Pakdemirli: Aracı sayısı azaltılacak07 Şubat 2019 Perşembe 10:01
  • 20 bin öğretmene atama müjdesi!07 Şubat 2019 Perşembe 10:00
  • Kartal'da çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu07 Şubat 2019 Perşembe 08:33
  • Ruhani'den ABD çıkışı! Kabul etmeye hazırız!07 Şubat 2019 Perşembe 08:31
  • AK Parti'den Fransa'ya sert cevap!07 Şubat 2019 Perşembe 08:28
  • "Görev gücü kuruldu"07 Şubat 2019 Perşembe 08:18
  • Meteoroloji uyardı! Donacağız07 Şubat 2019 Perşembe 08:18
  • ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik07 Şubat 2019 Perşembe 08:16
  • Türkiye'yi tehdit ettiler!07 Şubat 2019 Perşembe 08:13
  • Çöken binayla ilgili Vali Yerlikaya'dan yeni açıklama07 Şubat 2019 Perşembe 06:19
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri