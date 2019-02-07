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Bakan Kurum: Göçük altından sesler alıyoruz

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Göçük altından sesler alıyoruz, inşallah o vatandaşlarımızı da kurtaracağız." dedi.
Bakan Kurum: Göçük altından sesler alıyoruz
Bakan Kurum: Göçük altından sesler alıyoruz Bakan Kurum: Göçük altından sesler alıyoruz Bakan Kurum: Göçük altından sesler alıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Göçük altından sesler alıyoruz, inşallah o vatandaşlarımızı da kurtaracağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken bina ile ilgili, "Alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut." ifadelerini kullandı. 

Kurum, "(Kartal'da binanın çökmesi) Riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa o binalarla ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak." diye konuştu.

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