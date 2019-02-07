Alman Spiegel gazetesi: Türkiye olmasa kaos olurdu

Alman Spiegel gazetesi, Erdoğan ile Çipras görüşmesine bugün de yer verdi. Spiegel, Çipras'ın Türkiye temaslarını, ''Türkiye ve Yunanistan tarihi rakipler. Ancak Erdoğan ve Çipras'ın güçlü bir ilişkisi var. Çünkü iki komşunun biribirine ihtiyacı var.'' şeklinde değerlendirdi.



ÇİPRAS: ERDOĞAN DÜRÜST BİR ADAM



Çipras'ın Andalo Ajansı'na verdiği röportajı da haberine taşıyan gazete, ''Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan ilişkisinin saygı, samimiyet ve açıklığa dayandağını söyledi. Erdoğan'a Türkiye'deki darbe girişimi nedeniyle kendisini ilk arayan liderlerden biri olduğunu hatırlattı. Çipras, Erdoğan'ı ''dürüst bir adam'' olarak nitedeledi.'' ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN: YUNANİSTAN TERÖRİSTLER İÇİN GÜVENLİ CENNET OLMASIN



Erdoğan ve Çipras'ı birbirine bağlayan ortak amaçların olduğunu yazan gazete, aynı zamanda anlaşmazlıkların listesinin oldukça uzun olduğunu belirtti.



Yazıda, Erdoğan'ın özellikle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker ile ilgili, ''Yunanistan'ın teröristler için güvenli liman olmasını istemiyoruz.'' sözlerine yer verildi.



TÜRKİYE OLMASA KAOS OLURDU



Yazıda, Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan mülteci anlaşması ile ilgili ''Türkiye ile yapılan anlaşmadan sonra Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçen göçmen sayısında çarpıcı bir düşüş yaşandı. Yunan adaları, göçmenlerin insanlık dışı muameleye maruz kaldığı birer hapishaneye dönüşmüştü. Ancak yine de Türkiye anlaşmadan çekilirse Midilli, Chios ve Kos'taki durum kontrolden çıkacaktı.'' ifadelerine yer verildi.



ÇİPRAS'IN ÖNÜNDE SEÇİMLER VAR



Spiegel'e göre Çipras, bir yıl sonra yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Makedonya ile yaşanan isim anlaşmazlığı konusunda henüz başarılı adımlar atan siyasetçi, Türkiye ile olan meseleleri de çözerek ''Problem çözen siyasetçi'' olarak görülmek istiyor.



Gazete Türk-Yunan görüşmelerini, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Yunanistan'dan geçmesi, iki ülke arasındaki ekspres ulaşım yollarının artması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4.2 milyar dolara ulaşması için önemli bir adım olarak değerlendirdi.