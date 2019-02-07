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Büyük proje! 82 milyon beyin fırtınası yapacak

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Büyük proje! 82 milyon beyin fırtınası yapacak
"Ülkem için bir fikrim var" projesinin önemine değinen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapılan çalışmaları anlattı.
Büyük proje! 82 milyon beyin fırtınası yapacak Büyük proje! 82 milyon beyin fırtınası yapacak Büyük proje! 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca çeşitli öneri ve fikirlerin ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarılabilmesi ve hayata geçirilebilmesi amacıyla 'Ülkem için bir fikrim var' projesi başlatıldı.

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamada, “Biliyoruz ki aile ve arkadaş sohbetlerinde zikredilen, lise ve üniversite kantinlerinde konuşulan, çocukların temiz ve berrak zihinlerinden geçen çok güzel fikirler var. Ben, 2019’u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum." dedi.

"ÜLKEM İÇİN BİR PLATFORM VAR"

 

Altun, bu amaçla ülkenin her köşesinden doğrudan kendilerine ulaşılabilmesi için yenilenen web siteleri 'iletisim.gov.tr' üzerinden oluşturdukları 'Ülkem için bir fikrim var' platformunu, 28 Ocak'ta faaliyete geçirdiklerini açıkladı.

MAVİ TRAFİK LAMBASI FİKRİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 1 hafta gibi kısa sürede çevre, sağlık, kültür, tanıtım, yönetim, iletişim, enerji, eğitim ve adalet gibi farklı alanlarda fikirlerin geldiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Çeşitliliğin görülebilmesi için gelen fikirlerden birkaç örnek vermek istiyorum. Yaya geçidi kullanım kültürünün oluşmasına yönelik yaya geçitlerine mavi trafik lambası konulması, ülkemiz için bir devlet arması tasarlanması, hasta ve sağlık personelinde olumsuz algı oluşturduğu için hastane yerine şifahane isminin kullanılması, hem trafiğin akışını bozmayacak hem de çöp konteynerlerinden yayılacak kimyasal kokuları engelleyecek akıllı çöp kamyonları tasarımı ve kullanımı, sokak hayvanları için hazine arazilerinde yaşam alanları oluşturması ve şehir merkezlerine yaprak dökmeyen ağaçları dikerek yaprakların rögar kapaklarını tıkamasının engellenmesi gibi yüzlerce fikirden bahsediyoruz. Sevindirici olansa her yaştan önerilerin geliyor olması. Örneğin 'devlet arması' önerisi 16 yaşında bir gencimize ait. Şu ana dek gelen fikirlere baktığımızda yaş aralığının 16-69 şeklinde gerçekleştiğini ve Türkiye’nin her bölgesinden geldiğini görüyoruz."

FİKİRLER ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULUYOR

Altun, sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin ise, "Başkanlığımıza ulaşan fikirler bir ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ardından konu ve uygulama alanına göre devletimizin ilgili birimleri ile paylaşılıyor. Bakanlıklarımız ve başkanlıklarımızda bu projenin temsilcileri bulunuyor ve orada detaylı bir şekilde ele alınıyor. Sonrasında ise uygulama kararı alınan fikirlerin sahipleri ile iletişim kurularak derinlemesine görüşmeler yapılması ve fikrin hayata geçirilmesi planlanıyor." dedi.

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