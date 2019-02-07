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Beşiktaş'a Quaresma için kötü haber!

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Beşiktaş'a Quaresma için kötü haber!
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Quaresma'ya verilen 2 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti.
Beşiktaş'a Quaresma için kötü haber! Beşiktaş'a Quaresma için kötü haber! Beşiktaş'a Quaresma için kötü haber!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe'ye verilen para cezasını ve Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın 2 maç cezasını onadı.


Kurulun kararları şöyle;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 24.01.2019 tarihli E. 2018-2019/570 K.2018-2019/659 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 45.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 104M ve 105M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo ile ilgili PFDK'nın 31.01.2019 tarihli E. 2018-2019/578 K.2018-2019/687 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

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