08 Şubat 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
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Kartal'dan kahreden haber! Ölü sayısı yükseldi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki vahim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 11'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 13 olduğunu açıkladı. Yaralıların durumunun gayet iyi olduğu bildirildi.
Kartal'dan kahreden haber! Ölü sayısı yükseldi
Kartal'dan kahreden haber! Ölü sayısı yükseldi Kartal'dan kahreden haber! Ölü sayısı yükseldi Kartal'dan kahreden haber! Ölü sayısı yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki vahim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 11'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 13 olduğunu açıkladı. Yaralıların durumunun gayet iyi olduğu bildirildi.

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