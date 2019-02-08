İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki vahim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 11'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 13 olduğunu açıkladı. Yaralıların durumunun gayet iyi olduğu bildirildi.
08 Şubat 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
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Kartal'dan kahreden haber! Ölü sayısı yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki vahim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 11'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 13 olduğunu açıkladı. Yaralıların durumunun gayet iyi olduğu bildirildi.
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