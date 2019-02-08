BM'den çarpıcı Kaşıkçı açıklaması

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Cemal Kaşıkçı cinayeti Suudi yetkililer tarafından önceden planlandı. Suudi Arabistan, Türkiye'nin çabalarını ciddi anlamda baltaladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığını ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin cinayeti aydınlatma çabalarını ciddi bir şekilde baltaladığını bildirdi.

"KAŞIKÇI'YI SUUDİ YETKİLİLER PLANLAYARAK ACIMASIZCA ÖLDÜRDÜ"

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM öncülüğünde yürütülen uluslararası soruşturmayla ilgili raporda, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"SUUDİLER, TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI CİDDİ ANLAMDA BALTALADI"

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin ihlali olduğunu belirten Callamard, "Türkiye'nin (Kaşıkçı cinayetindeki) etkili, kapsamlı, tarafsız ve şeffaf soruşturması Suudi Arabistan tarafından ciddi şekilde baltalandı." değerlendirmesinde bulundu.

Callamard, ayrıca, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ziyaretine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

SUUDİ YETKİLİLER CALLAMARD'I İSTANBUL'DAKİ KONSOLOSLUĞA ALMAMIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul'daki Suudi Konsolosluğuna gelmiş, ancak Suudi yetkililer BM raportörünü içeri almamışlardı.